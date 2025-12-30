Dans ma bulle#658. Mes années Hara-Kiri. Dans les coulisses d’un journal mythique, en compagnie de Daniel Fuchs et Joub.

"Depuis son premier numéro en septembre 1960, le journal Hara-Kiri, qui n’avait qu’une ligne de conduite : rire de tout, a survécu au rythme des interdictions, des procès de personnalités et des ministres outragés…

L’histoire de Hara-Kiri est fascinante tant le journal a fait exploser les barrières de l’humour et révélé des talents. La rédaction de Hara-Kiri, de Charlie Hebdo, de La Gueule ouverte et d’autres encore, était un repaire d’anars, de révoltés visionnaires, de marginaux, qui ont contribué à faire de ce journal un symbole de la liberté d’expression. Il y avait de la provocation, de la bêtise et sûrement de la vulgarité… Aujourd’hui, Hara-Kiri appartient à notre mémoire collective et son histoire a maintes fois été racontée par ceux qui l’ont faite. Daniel Fuchs était l’un d’entre eux".

Rencontre avec Daniel Fuchs et Joub, au micro de Fred Michel, enregistrée en octobre 2025 au festival Quai des bulles à Saint-Malo.