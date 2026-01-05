Dans ma bulle #665. L’addiction s’il vous plaît. Confessions d’un alcoolique qui se soigne, avec Terreur Graphique.

Le 5 janvier 2026
Né dans les années 70, enfant du Club Dorothée, Terreur Graphique s’est construit autour de grandes figures de la musique (Bowie, Neil Young…) et de la bande dessinée (Claire Bretécher, Gotlib, Pétillon…) Porté par l’héritage familial et l’excès, il s’est également laissé entourer par une autre figure dont on se détache difficilement : l’addiction.
Dans un récit mêlant témoignage fort, références à la pop culture et humour noir, l’auteur se dévoile et explique son long travail de reconstruction pour sortir de la spirale de l’addiction.
Un témoignage poignant, à la fois intime et universel, qui bouscule, émeut et fait réfléchir.
Rencontre avec Terreur Graphique, au micro de Fred Michel.
Une discussion enregistrée en novembre 2025.
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.