Dans ma bulle #665. L’addiction s’il vous plaît. Confessions d’un alcoolique qui se soigne, avec Terreur Graphique.

Né dans les années 70, enfant du Club Dorothée, Terreur Graphique s’est construit autour de grandes figures de la musique (Bowie, Neil Young…) et de la bande dessinée (Claire Bretécher, Gotlib, Pétillon…) Porté par l’héritage familial et l’excès, il s’est également laissé entourer par une autre figure dont on se détache difficilement : l’addiction.

Dans un récit mêlant témoignage fort, références à la pop culture et humour noir, l’auteur se dévoile et explique son long travail de reconstruction pour sortir de la spirale de l’addiction.

Un témoignage poignant, à la fois intime et universel, qui bouscule, émeut et fait réfléchir.

Rencontre avec Terreur Graphique, au micro de Fred Michel.

Une discussion enregistrée en novembre 2025.