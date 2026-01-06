Semaine du 7 janvier 2026 : les sorties en salle

Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, Les échos du passé de Mascha Schilinski et Ma frère de Lise Akoka sont trois films importants pour bien commencer l’année.

News : Les nouveautés de la semaine du 7 janvier 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Les Films du Losange / Scala Films

– Les échos du passé, de Mascha Schilinski

– Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch

– Jana Nayagan, de H. Vinoth (sortie : 9 janvier)

– Les lumières de New York, de Lloyd Lee Choi

– Ma frère, de Lise Akoka

– Parasakthi, de Sudha Kongara (sortie : 10 janvier)

– Pile ou face, de Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

– Red Bird, de Alexandre Laugier, Thomas Habibes, Houssam Adili

– Le studio photo de Nankin, de Ao Shen

Longs métrages documentaires

– L’Académie des secrets, de Joachim Olender

– Animus Femina, de Éliane de Latour

– Mr. Nobody contre Poutine, de David Borenstein, Pavel Talankin

– Premières lunes, de Mélanie Melot

– Rien n’est oublié, de Andrea Ceriana Mayneri, Edie Laconi

– Tout va bien, de Thomas Ellis

Reprises

– City on Fire, de Ringo Lam (1987)

– In the Soup, de Alexandre Rockwell (1992)

– Le Sud, de Víctor Erice (1983)