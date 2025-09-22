Contrapaso T.1 Les Enfants des autres - Teresa Valero - la chronique BD

Résumé : Lorsque Léon Lenoir débarque à la rédaction des faits divers du {Capital}, journal du pouvoir franquiste à Madrid, cela n’a rien d’une promotion. Plus qu’un rapprochement avec son oncle et ses cousines, c’est son équipe avec un vieux journaliste acariâtre et un meurtre de jeune femme qui vont le captiver...

Critique : Les Espagnol(e)s ont clairement un talent pour raconter une histoire sombre et mystérieuse qui, sans être consacrée à la société, la révèle d’une manière claire et franche. Polar surfant sur plusieurs niveaux - la famille, le journalisme, le franquisme - Contrapaso s’apparente à une plongée dans les années de l’entre, celles qui ont presque oublié les massacres et qui n’ont pas encore la rébellion en elles, pour voir un jeune Français se faufiler. Le héros est un beau jeune homme au regard ténébreux, charismatique à souhait, mais pas autant que ce vieux bougon de journaliste aux faits divers, moustachu et vouté mais qui connait son métier - et l’humanité - sur le bout de ses doigts. Le duo fonctionne évidemment, avec cette touche ironique que la BD peut fournir facilement, plus facilement que les romans policiers. Pourtant, le plus intéressant dans cette histoire est le regard acerbe porté sur les failles de cette société puritaine, conservatrice, raciste et ici eugéniste, dont l’hypocrisie et le mensonge seront mis en lumière par l’enquête.

© Dupuis / Valero

Aux commandes du dessin, Teresa Valero offre un album léché, dans la veine de ce que ses amis Guarnido et Canales avaient donné à voir avec Blacksad : du polar d’une qualité rare, extrême. Si les personnages ont chacun une aura bien particulière, on pourra relever ceux qui sont moins visibles, la femme au bec de lièvre, la plus petite des cousines, le commis du journal, qui donnent un trait non pas réaliste, mais bel et bien humain à cette histoire. Le décor n’est pas en reste, puisque les rues de Madrid et les appartements miteux sont en raccord avec l’actualité de l’époque, mais c’est aussi à travers les cliniques des classes supérieures et les bidons villes des faubourgs de la capitale, pour les classes les plus pauvres que s’exprime le mieux le souci de détail et la recherche de l’autrice.

© Dupuis / Valero

Excellent polar mais aussi belle excursion dans le passé franquiste, Contrapaso est une enquête sur ce que l’Espagne a eu comme failles, notamment dans son rapport aux femmes, et tout ce qu’une société militariste peut engloutir.