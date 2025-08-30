Dans ma bulle #586. Ping-pong club. Les 25 ans de L’employé du moi. Visite de l’exposition en compagnie de Matthias Rozes.

Le 30 août 2025
Si tout a commencé il y a tout juste 25 ans avec un fanzine étudiant à Bruxelles, « Le Spon », L’employé du moi a depuis parcouru une sacrée trajectoire. Structure d’édition indépendante, alternative et collective, son catalogue compte à ce jour plus de 130 bandes dessinées de création.
Pour son anniversaire, l’équipe de L’employé du moi a décidé de s’interroger sur le cheminement de sa politique éditoriale à travers une exposition réflexive. Comment représenter la proposition culturelle et artistique de L’employé du moi alors que ses productions sont hétéroclites et que le champ des possibles paraît sans limites ? C’est à cette question que l’exposition va tenter de répondre en mettant en lumière quatre grands axes du catalogue.
Visite en compagnie de Matthias Rozes éditeur à L’employé du moi et co-commissaire de l’exposition, au micro de Fred Michel.
Un échange enregistré au Centre Belge de la Bande Dessinée, à Bruxelles, en juillet 2025
Photos : Fred Michel
Galerie Photos
