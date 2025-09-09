Dans ma bulle #592. A la découverte de la 13e édition de Formula Bula, avec Raphaël Barban.

Le 9 septembre 2025
- Dessinateurs : Nine Antico, Claire Braud, Laurie Agusti , Camille Potte, Aline Kominsky-Crumb, Maïté Grandjouan, Valfret
- Festival : Formula Bula 2025
Raphaël Barban, directeur artistique du festival, nous dévoile la programmation de la 13e édition de Formula Bula que l’on retrouvera à Césure du 26 au 28 septembre 2025.
On découvrira cette année, entre autres, un hommage à Aline Kominsky-Crumb et on y croisera plusieurs autrices et auteurs à l’honneur : Nine Antico, Laurie Agusti, Claire Braud, Estelle Ferrarese, Camille Potte, Maïté Grandjouan, Valfret...et découvrir toute une série d’expositions, d’ateliers et de rencontres.
Une interview réalisée par Fred Michel à Paris, en août 2025.
