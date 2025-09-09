Dans ma bulle #592. A la découverte de la 13e édition de Formula Bula, avec Raphaël Barban.

Raphaël Barban, directeur artistique du festival, nous dévoile la programmation de la 13e édition de Formula Bula que l’on retrouvera à Césure du 26 au 28 septembre 2025.

On découvrira cette année, entre autres, un hommage à Aline Kominsky-Crumb et on y croisera plusieurs autrices et auteurs à l’honneur : Nine Antico, Laurie Agusti, Claire Braud, Estelle Ferrarese, Camille Potte, Maïté Grandjouan, Valfret...et découvrir toute une série d’expositions, d’ateliers et de rencontres.

Une interview réalisée par Fred Michel à Paris, en août 2025.