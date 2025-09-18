Dans ma bulle #597. Eric Losfeld et la BD adulte. (1964-1973). Visite de l’exposition en compagnie de Benoît Preteseille.

"En 1964, l’éditeur Éric Losfeld (1922-1979) décide de publier une bande dessinée pour un public adulte. Barbarella, bientôt interdit, fait événement et inaugure une nouvelle collection dans sa maison d’édition, Le Terrain Vague. Cette bande dessinée sera adaptée au cinéma par Roger Vadim, avec Jane Fonda dans le rôle-titre.

À une époque où la bande dessinée était presque exclusivement destinée aux enfants, Losfeld est le premier à penser que cette forme d’art peut explorer d’autres supports et s’adresser à d’autres publics. Sa collection de bandes dessinées et de recherches graphiques compte dix-neuf titres, dont Valentina de Guido Crepax, Pravda la survireuse de Guy Peellaert, Lolly Strip de Georges Pichard, Lone Sloane de Philippe Druillet et Epoxy de Paul Cuvelier. Autant d’œuvres parmi les plus novatrices du moment.

Cette exposition présente de nombreuses planches originales, revues, affiches et premières éditions, issues de différentes collections".

Visite et discussion autour de Eric Losfeld, en compagnie de Benoît Preteseille, commissaire de l’exposition.

Un échange mené par Fred Michel et enregistré en septembre 2025 à Bordeaux.