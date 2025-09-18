Dans ma bulle #599. Ewen Blain dévoile Le Masque du renard.

"Adolescent rural, Romain mène une vie de lycéen ordinaire, partagée entre les cours et les sorties entre potes, en compagnie de ses inséparables Paule et Gabriel. Mais depuis peu, son quotidien est troublé par l’apparition furtive d’un mystérieux renard roux qui, chaque fois qu’il l’aperçoit, s’enfuit aussitôt. Un jour, Paule présente un nouveau copain qui intègre leur groupe. Il s’appelle Côme et est franco-japonais. Rapidement, une belle complicité s’installe entre Côme et Romain tandis que, toujours silencieux, le renard continue d’envoyer des signaux. Comme s’il savait un secret que Romain n’avait pas encore percé…"

Rencontre avec Ewen Blain, au micro de Fred Michel.

Une discussion enregistrée en juillet 2025 à Paris.