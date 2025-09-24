Dans ma bulle #604. Rouge signal, une plongée vertigineuse dans l’univers masculiniste. Rencontre avec Laurie Agusti.

"Marley, Clara, Lulu et Evi sont « nail artists » dans une onglerie. Elles sont quatre, elles sont amies, elles discutent de tout, de relations, de sexe, de couleurs et du monde qui les entoure.

Alexandre est commercial dans une société de matériel artistique. Enfermé dans un quotidien morne et solitaire, il ne regarde plus le monde qu’à travers son téléphone ; il ne sait pas comment aborder Nour ; il ne sait plus comment contenir sa colère.

En ligne, manuels de drague et modes d’emploi dégradants le confortent dans son ressentiment ; il commence à fréquenter d’autres incels, embrasse leurs discours virilistes. Depuis sa fenêtre, il regarde avec un dégoût grandissant la boutique qui se trouve de l’autre côté de la rue ; à l’intérieur, quatre femmes discutent en travaillant".

Une rencontre en public menée par Fred Michel et enregistrée à la librairie La régulière, à Paris, en septembre 2025.