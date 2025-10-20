Dans ma bulle #608. La revue Le Dessableur, avec Greg Shaw.

Le 20 octobre 2025
"20 ans après le dernier numéro de ‘Préambulle’, le Musée de la Bande Dessinée lançait un nouveau trimestriel : le Dessableur. Cette revue a comme objectif de mettre en lumière des sujets et des auteurs de bandes dessinées peu évoqués, voire même jamais abordés par le musée lui-même.
Le Dessableur traite de sujets sans rapport direct avec l’actualité déjà largement couverte par d’autres magazines. Le trimestriel déterre plutôt des sujets rares qu’il confie à des spécialistes. Réflexions sur la forme et le fond de la production contemporaine, évocation des créations oubliées et fondatrices, publication de planches inédites créées pour l’occasion forment la ligne éditoriale de la revue".
Rencontre avec Greg Shaw, rédacteur en chef de la revue.
Un échange mené par Fred Michel et enregistré en juillet 2025 au CBBD, à Bruxelles.
