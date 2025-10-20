Dans ma bulle #610. Grandes oreilles. Rencontre avec Juli Delporte à la librairie La régulière.

"Chez Léontine et Sam, chaque soir, c’est le même rituel : Léontine grimpe sur le lit de Sam et pose ses grandes oreilles sur ses pieds. Sam s’endort ainsi, les pieds bien au chaud.

Mais un soir, Sam part dormir chez son ami Félix… et Léontine ne sait plus quoi faire de ses grandes oreilles. »

À travers cette tendre histoire d’amitié entre Max et son chien, Julie Delporte évoque avec délicatesse ce qui nous lie aux autres.

L’occasion aussi de redécouvrir son parcours, ses précédents livres et sa pratique du dessin, au micro de Fred Michel et en public à la librairie La régulière.

Une rencontre enregistrée en septembre 2025 à Paris.