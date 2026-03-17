Dans ma bulle #691. Quand le manga, un objet populaire tiré à des millions d’exemplaires, devient un objet d’art. Rencontre avec Ilan Manouac

Le 17 mars 2026
Une histoire de compression et d’exploration.
"La pratique récente d’Ilan Manouach interroge la bande dessinée comme corpus quantifiable, ensemble de données susceptibles d’être agrégées, comprimées, réorganisées selon des logiques non-narratives. Dans cette exposition inédite se déroulant du 19 février au 21 mars 2026 à la galerie Huberty & Breyne, Paris, Ilan Manouach poursuit l’exploration magistrale de cette piste de recherche entamée avec ONEPIECE (2022), dont l’intégralité du tirage s’est vendue en trois jours et a généré des dizaines de milliers de réactions en ligne par les communautés de fans. L’exposition présente ainsi cinq nouvelles œuvres monumentales : DragonBall, Naruto, DetectiveConan, Bleach et Berserk — comprimant des décennies de publication sérialisée en un volume unique, monolithique. Chaque œuvre est protégée par un étui conçu sur mesure et numéroté".
Des oeuvres rares et uniques qui interrogent le caractère industriel et la création en bande dessinée. Cinq créations qu’Ilan Manouach, chercheur et artiste, dévoilent au micro de Fred Michel.
Un échange enregistré en février 2026, à la galerie Huberty & Breyne, à Paris.
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