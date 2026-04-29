Cannes 2026 : Rendez-vous avec Peter Jackson, Cate Blanchett et Tilda Swinton

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News : Réalisateur néo-zélandais, Peter Jackson recevra également une Palme d’or d’honneur. Son parcours artistique et commercial est impressionnant. Il débute dans le long métrage en 1977 et devient surtout célèbre avec Créatures célestes (1994), récit criminel qui révèle une grande puissance narrative et visuelle. Peter Jackson est consacré avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, adaptation cinématographique du monument de la littérature fantastique de J.R.R. Tolkien. Trois épisodes qui connaissent un triomphe mondial restent associés au nom de Jackson, à savoir Le seigneur des Anneaux : La communauté de l’anneau (2001), Le seigneur des Anneaux : Les deux tours (2002) et Le seigneur des Anneaux : Le retour du roi (2003). Intégralement tournés dans des décors de Nouvelle-Zélande, les films allient mythologie et pop culture, vertige épique et inspiration esthétique. En 2005, King Kong est un remake réussi du film mythique de Schoedsack et Cooper (1933). Peter Jackson récidive avec l’univers de Tolkien et la trilogie : c’est cette fois-ci celle du Hobbit. Le Hobbit : Le voyage inattendu (2012), Le Hobbit : La désolation de Smaug (2013) et Le Hobbit : La bataille des cinq armées (2014) confirment l’inspiration du réalisateur dans cette veine. Ses autres films, dans le domaine de la fiction ou du documentaire, méritent également l’attention.

Cate Blanchett © Tom Munro / Peter Jackson © Michael Tran/FilmMagic / Tilda Swinton © JB Lacroix/FilmMagic

Actrice américano-australienne, Cate Blanchett est une personnalité majeure du cinéma depuis les années 2000. Si ses débuts à l’écran datent de 1990, c’est à la fin de la décennie qu’elle se fait vraiment connaître avec Elizabeth (1998) de Shekhar Kapur. On la voit ensuite dans plusieurs films dont Le talentueux Monsieur Ripley (1999) d’Anthony Minghella et la trilogie du Seigneur des Anneaux (2001-2003) de Peter Jackson. Elle collabore avec des cinéastes aussi divers que Wes Anderson, Alejandro González Iñárritu et David Fincher. L’actrice incarne Katharine Hepburn dans Aviator (2004) de Martin Scorsese et Bob Dylan dans I’m Not There (2007) de Todd Haynes, qui la dirige aussi dans Carol (2015). Oscar de la meilleure actrice pour Blue Jasmine (2013) de Woody Allen, elle préside le Jury du Festival de Cannes en 2018. Elle est par la suite remarquable dans plusieurs autres longs métrages, donnant peut-être le meilleur d’elle-même dans le très sombre Tár (2022) de Todd Field. Cate Blanchett a également collaboré avec Terrence Malick, Guillermo del Toro et, plus récemment, Steven Soderbergh et Jim Jarmusch.

Actrice britannique, Tilda Swinton débute au cinéma dans Caravaggio (1986) de Derek Jarman, qu’elle retrouve notamment avec Edouard II (1991). Dans les années 2000, elle trouve de beaux rôles dans Bleu profond (2001) de Scott McGehee et David Siegel ou L’homme de Londres (2007) de Béla Tarr. En même temps, elle élargit son audience avec la franchise Le monde de Narnia (2005-2010). Tilda Swinton gagne l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Michael Clayton (2007) de Tony Gilroy. Elle tourne en France Julia (2008) d’Érick Zonca avant d’être dirigée par les frères Coen et David Fincher. Dans les années 2010, Tilda Swinton consolide son statut d’actrice ambitieuse avec We Need to Talk about Kevin (2011) de Lynne Ramsay, qu’elle produit, comme d’autres films ultérieurs. Elle intègre les univers personnels de Wes Anderson, Jim Jarmusch ou Bong Joon-Ho. En 2020, la Mostra de Venise lui décerne un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière. On retrouve l’actrice à l’affiche d’autres films comme Trois mille ans à t’attendre (2022) de George Miller et La chambre d’à côté (2024) de Pedro Almodóvar, où elle forme un brillant duo avec Julianne Moore.

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