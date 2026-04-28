Semaine du 29 avril 2026 : les sorties en salle

Le 28 avril 2026
L’enfant bélier de Marta Bergman, Sorda d’Eva Libertad García, Vivaldi et moi de Damiano Michieletto et Sukkwan Island de Vladimir de Fontenay sont nos recommandations de la semaine.
News : Les nouveautés de la semaine du 29 avril 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © The Walt Disney Company France
– Le 13e round, de Mohamed Ali Nahdi
– Dao, de Alain Gomis
– Le Diable s’habille en Prada 2, de David Frankel
– Die My Love, de Lynne Ramsay
– Embarquement immédiat, de Lloyd Eyre Morgan, Neil Ely
– L’enfant bélier, de Marta Bergman
– Hokum, de Damian McCarthy
– La maison dorée, de Selma Baccar
– Le Maure de Karatas, de Adilkhan Yerzhanov
– Polvo serán, de Carlos Marques-Marcet
– Sorda, de Eva Libertad García
– Sukkwan Island, de Vladimir de Fontenay
– Un balcon à Limoges, de Jérôme Reybaud
– Vivaldi et moi, de Damiano Michieletto
Longs métrages documentaires
– Power To The People : John & Yoko Live In NYC, de Simon Hilton
– Quand j’étais petit.e, de Sophie Loridon
Longs métrages d’animation
– Elfie et les Super Elfkins, de Ute von Münchow-Pohl
– Moi, quand je me réincarne en Slime, le film : les larmes de la mer azur, de Yasuhito Kikuchi (sortie : 29 et 30 avril uniquement)
Reprises
– Afriques : comment ça va avec la douleur ?, de Raymond Depardon (1996)
– La ballade de Narayama, de Shōhei Imamura (1983)
– La captive du désert, de Raymond Depardon (1990)
– Empty Quarter, une femme en Afrique, de Raymond Depardon (1985)
– Pluie noire, de Shōhei Imamura (1989)
– La ragazza di bube, de Luigi Comencini (1964)
– Un homme sans l’Occident, de Raymond Depardon (2003)
– La vengeance est à moi, de Shōhei Imamura (1979)
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.