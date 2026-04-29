Cannes 2026 : Le Jury du Prix de la Citoyenneté

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News : L’association Clap Citizen Cannes est à l’origine du Prix de la Citoyenneté et le réalisateur Nabil Ayouch (Much Loved) en est le Président. Le communiqué de presse tient à préciser : « » En parallèle du Festival de Cannes, le Prix de la Citoyenneté a depuis sa création primé les films suivants : Capharnaüm de Nadine Labaki, Les Misérables de Ladj Ly, Un héros d’Asghar Farhadi, Leila et ses frères de Saeed Roustaee, Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania, Bird d’Andrea Arnold et Un simple accident de Jafar Panahi.

Le Président du Jury 2025 est le cinéaste Jean-Paul Salomé. Après des études universitaires de cinéma à Paris, Jean-Paul Salomé devient assistant réalisateur, notamment pour Lelouch. Après des expériences dans le court métrage, le documentaire et à la télévision, il réalise son premier long métrage, Les braqueuses, en 1994. De Restons groupés (1998) à L’affaire Bojarski (2026), en passant par La daronne (2020) ou La syndicaliste (2023), il propose un cinéma populaire et romanesque, n’excluant pas la critique sociale. Dans un entretien avec notre collaborateur Nicolas Colle, il précisait sa démarche : « Pour ma part, j’essaie de raconter au mieux l’histoire que j’ai envie de raconter et de faire le cinéma que j’aime en utilisant ce que j’ai appris à faire. Je tâche d’être sincère, honnête, personnel et de ne jamais tomber dans des effets de mise en scène qui privilégieraient de simples effets de style. » Jean-Paul Salomé a présidé Unifrance de 2013 à 2017.

© Citizen Cannes, Prix de la Citoyenneté 2026

Le Jury comprend aussi le réalisateur et scénariste Michel Leclerc, lauréat de deux César pour Le nom des gens (2010), et auteur d’autres longs métrages dont La lutte des classes (2019) et Le mélange des genres (2025).

Les autres membres du Jury sont l’acteur sud-soudanais et tchadien Mohamat Amine Benrachid (Seuls les rebelles), la journaliste Micha Khalil (Monte Carlo Doualiya) et la productrice Fabienne Servan-Schreiber (Gangsters).

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