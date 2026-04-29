Cannes 2026 : Le Jury du Prix de la Citoyenneté

Le 29 avril 2026
- Réalisateur : Jean-Paul Salomé
- Plus d'informations : Le site du Prix de la Citoyenneté
- Festival : Festival de Cannes 2026
Jean-Paul Salomé présidera le Jury du prix initié par l’Association Clap Citizen Cannes, et qui avait récompensé l’an dernier Un simple accident de Jafar Panahi.
- © 2026 Festival de Cannes
News : L’association Clap Citizen Cannes est à l’origine du Prix de la Citoyenneté et le réalisateur Nabil Ayouch (Much Loved) en est le Président. Le communiqué de presse tient à préciser : « » En parallèle du Festival de Cannes, le Prix de la Citoyenneté a depuis sa création primé les films suivants : Capharnaüm de Nadine Labaki, Les Misérables de Ladj Ly, Un héros d’Asghar Farhadi, Leila et ses frères de Saeed Roustaee, Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania, Bird d’Andrea Arnold et Un simple accident de Jafar Panahi.
Le Président du Jury 2025 est le cinéaste Jean-Paul Salomé. Après des études universitaires de cinéma à Paris, Jean-Paul Salomé devient assistant réalisateur, notamment pour Lelouch. Après des expériences dans le court métrage, le documentaire et à la télévision, il réalise son premier long métrage, Les braqueuses, en 1994. De Restons groupés (1998) à L’affaire Bojarski (2026), en passant par La daronne (2020) ou La syndicaliste (2023), il propose un cinéma populaire et romanesque, n’excluant pas la critique sociale. Dans un entretien avec notre collaborateur Nicolas Colle, il précisait sa démarche : « Pour ma part, j’essaie de raconter au mieux l’histoire que j’ai envie de raconter et de faire le cinéma que j’aime en utilisant ce que j’ai appris à faire. Je tâche d’être sincère, honnête, personnel et de ne jamais tomber dans des effets de mise en scène qui privilégieraient de simples effets de style. » Jean-Paul Salomé a présidé Unifrance de 2013 à 2017.
- © Citizen Cannes, Prix de la Citoyenneté 2026
Le Jury comprend aussi le réalisateur et scénariste Michel Leclerc, lauréat de deux César pour Le nom des gens (2010), et auteur d’autres longs métrages dont La lutte des classes (2019) et Le mélange des genres (2025).
Les autres membres du Jury sont l’acteur sud-soudanais et tchadien Mohamat Amine Benrachid (Seuls les rebelles), la journaliste Micha Khalil (Monte Carlo Doualiya) et la productrice Fabienne Servan-Schreiber (Gangsters).
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.