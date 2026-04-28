Cannes 2026 : Le Jury et la sélection des courts métrages et de La Cinef

La réalisatrice Carla Simón présidera ce Jury. La première sélection est composée de films concourant pour la Palme d’or du court métrage, tandis que la seconde regroupe des films d’école dont trois seront distingués par un prix.

© 2026 Festival de Cannes

News : Réalisatrice espagnole, Carla Simón est une éclatante révélation de ces dix dernières années. Elle avait été formée notamment à l’Université autonome de Barcelone (en communication) et à la London Film School. Auteure d’une dizaine de courts métrages, la cinéaste a connu un succès critique avec ses deux premiers longs, présentés au Festival de Berlin. Notre collaboratrice Claudine Levanneur trouvait qu’Été 93 (2017) était « une réflexion sincère et épurée sur la cruauté de la vie vue à travers le regard d’un enfant », quand Nos soleils (Ours d’or en 2022) évoquait avec « tendresse et sans misérabilisme la fin annoncée de l’agriculture traditionnelle ». En 2025, Romería est présenté en compétition officielle cannoise, et aurait mérité un prix. Le film, distribué en salles par Ad Vitam le 8 avril 2026, est une authentique réussite dans une veine autobiographique. Notre collaborateur Laurent Cambon pouvait écrire : « Dans une langue cinématographique éprise de sensations maritimes, Carla Simón dresse un magnifique portrait de sa famille et de son parcours de vie. Les non-dits et les secrets font loi dans une œuvre attachante et solaire. »

Les autres membres du Jury sont l’actrice et plasticienne Park Ji-min (La petite dernière), le réalisateur, scénariste et producteur Ali Asgari (Juste une nuit), l’acteur et réalisateur Salim Kechiouche (L’enfant du paradis), le réalisateur et scénariste Magnus von Horn (La jeune fille à l’aiguille).

La sélection

La compétition des courts métrages

NOUVEL HAIR

Hadrien Bels

15’

DERNIER PRINTEMPS

Mathilde Bédouet

15’

LE BAIN DES SIRÈNES

Lola Degove

15’

LA FIN

Niki Lindroth Von Bahr

15’

PARA LOS CONTRINCANTES (Aux adversaires)

Federico Luis

15’

PELOTON TRUENO (Peloton tonnerre)

Theo Montoya

15’

GIẤC MƠ LÀ ỐC SÊN (Le rêve est un escargot)

Thien An Nguye

15’

ALGUMAS COISAS QUE ACONTECEM AO LADO DE UM RIO

Daniel Soares

14’

SPIRITUS SANCTUS

Michal Toczek

15’

NIKO NIŠTA NIJE REKAO (Personne n’a rien dit)

Tamara Todorović

15’

La sélection de la Cinef

LASER-GATO (Laser-Cat)

Lucas Acher

NYU - États-Unis - 22’

PHOTOGRAPH OF AN INSANE WOMAN TO SHOW THE CONDITION OF HER HAIR

Arwen Aznag

LUCA School of Arts Brussels - Belgique - 6’

TÚ, YO Y LA VACA (Me, You and the Cow)

Aina Callejón

ESCAC - Espagne - 20’

PICKLED

Fanny Capu

NFTS - Royaume-Uni - 9’

BIRD RHAPSODY

Wonjung Choi

Hongik University - Corée du Sud - 6’

ALWAYS WANTED TO BE GOD, NEVER WANTED TO BE GOOD

Noa Epars & Marvin Merkel

HEAD - Suisse - 21’

PREKO PRAGA (Over the Threshold)

Tara Gajović

FDU - Serbie - 15’

GROWING STONES, FLYING PAPERS

Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi

Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf - Allemagne - 12’

SUNDAY’S CHILDREN

Reuben Hamlyn

NYU - États-Unis - 19’

SOMEWHERE I BELONG

Youssef Handouse

ISAMM - Tunisie - 21’

SILENT VOICES

Nadine Misong Jin

Columbia University - États-Unis - 17’

TRAKCJE (Axles)

Jakub Krzyszpin

The Polish National Film School in Łódź - Pologne - 7’

ALDRIG NOK (Never Enough)

Julius Lagoutte Larsen

La Fémis - France - 25’

TIAN TIAN DE MI MI (Our Secrets)

Lenti Liang

USC Cinematic Arts - États-Unis - 15’

SHADOWS OF THE MOONLESS NIGHTS

Mehar Malhotra

FTII - Inde - 24’

TJ28 (28 Days Left)

Yasmin Najjar

Aalto University - Finlande - 24’

LEFT BEHIND, STILL STANDING

Vida Skerk

NFTS - Royaume-Uni - 22’

ONDE NASCEM OS PIRILAMPOS (Where Fireflies Sparkle)

Clara Vieira

ESTC - Portugal - 18’

WILL IT RAIN AGAIN TODAY

Wong Chau-Hong

Nihon University College of Art - Japon - 16’

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