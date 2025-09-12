Flous Artistiques - Dash Shaw – la chronique BD

Des vies qui se mêlent, des moments d’hésitation qui résistent, le temps qui passe. Le nouvel opus de Dash Shaw nous embarque dans une lecture spiralaire !

Résumé : Ce roman graphique raconte des destins croisés. Au fil des pages, le lecteur.rice fait la connaissance de plusieurs personnages. Avec leurs portraits, Dash Shaw invite à une réflexion sur le doute à travers tout une série de scènes qui se succèdent. Elles dessinent une cartographie du flou : du simple moment d’hésitation à l’indécision décisive, d’un moment de flottement à l’expérience de l’errance existentielle. Les personnages sont liés par un fil invisible avec lequel l’auteur tisse son récit tout au long des 480 pages de cet album.

Critique : Dash Shaw est un auteur américain, qui s’est particulièrement fait remarquer avec son album Bottomless Belly Button paru en France en 2008 (Éditions çà et là), une saga familiale de plus de 720 pages, récompensé de plusieurs prix. Il a ensuite poursuivi son parcours en expérimentant différents styles graphiques.

Dans ce nouveau roman graphique, Dash Shaw choisit une mise en page minimale. Après la page d’ouverture divisée en deux cases de même format, les doubles pages du livre sont construites de manière géométrique et identique, chaque page comprend quatre cases d’égale proportion. Cette division scrupuleuse se poursuit tout au long de l’album, sauf à certains moments du récit où des pages à double-case réapparaissent. Ces changements de découpage font sens, comme les dernières pages qui ne comportent plus qu’une case unique. Cette construction à première vue simpliste et mathématique s’avère efficace pour contenir le récit qui lui repose sur des flottements, des hésitations et des doutes. Quand la narration semble digressive, le cadre formel demeure solide.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Dargaud/Dash Shaw.

Le récit débute avec un homme au volant de sa voiture. Il rentre chez lui où sa femme l’attend. Quelques pages plus loin, nous les retrouvons dans un centre commercial, l’homme s’y rend pour l’achat d’une tenue de mariage. Il se laisse guider par une vendeuse avec qui, il commence à discuter. Elle devient alors le sujet principal du récit, son histoire devient centrale, avant qu’elle ne cède la place au récit d’un autre et ainsi de suite. Ces hommes et ces femmes ont en commun d’avoir connu des moments de flou dans leurs existences. Malgré cette construction assez répétitive, Dash Shaw évite l’écueil d’une galerie de portraits sans ressort narratif. Certes, les histoires de chaque personnage se succèdent sans logique apparente, les glissements de l’une à l’autre se jouent à chaque fois dans une rencontre qui ouvre une discussion et entame alors une digression du récit. Mais dans les histoires des uns nous retrouvons la présence de précédents personnages. Et puis Dash Shaw, sait très bien où il emmène son récit et celui-ci trouve à la fin du roman graphique toute sa cohérence.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Dargaud/Dash Shaw

Au tiers de l’album apparaît le personnage de Christie Oliver, une femme qui se découvre un talent d’écriture et publie un premier roman très remarqué. Après ce succès, l’autrice se retrouve cependant en mal d’inspiration, en doute avec elle-même… Elle ne sait plus quelle direction donner à sa créativité. En tant que lectrice nous pouvons nous demander si l’auteur, Dash Shaw ne livre pas ici le portrait de ses propres hésitations.

Flous artistiques est un album subtil à la fois imposant et intimiste. Le dessin très libre et aéré de Dash Shaw apport à l’ensemble de la légèreté. Enfin, il sait, par l’emploi de certains codes graphiques, comme l’usage de texte dédoublant l’effet d’une onomatopée, apporter du comique et de la dérision.

Avec ce roman graphique, Dash Shaw sonde avec dépouillement et force ce que le flou apporte à nos vies.