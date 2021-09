Deux Passantes dans la Nuit. T2. Anna – Patrice Leconte, Jérôme Tonnerre, Alexandre Coutelis - la chronique BD

Résumé : Deux Passantes dans la nuit T2 raconte la fin du périple nocturne de Arlette et Anna dans le Paris occupé de 1942. Anna doit trouver des papiers pour quitter la capitale, tandis que Arlette ne sait trop ce qu’elle va faire, ne pouvant plus compter sur son petit ami. Cette amitié nouvelle tiendra-t-elle jusqu’au matin, entre quête illégale et fuite devant les rafles de la milice parisienne ?

La marche forcée continue pour Arlette et Anna. Atteindront-elles leur but ? Et surtout, survivront-elles à cette nuit ? De quartier en quartier, de rencontre en rencontre, elles avancent tant bien que mal. Mais dans cette recherche, c’est aussi une amitié qui se noue, avec ses hauts et ses bas, d’autant plus forts que le danger bien présent amplifie les émotions.

Les deux femmes se comprennent à moitié. Mais le drame qui se joue est aussi ponctué de traits d’humour et de poésie qui permettent de détendre l’atmosphère.

Car ce Paris nocturne, silencieux, enfoui sous la neige, semble bien étrange, bien vide, et surtout très oppressant. Sachant les risques encourus, la moindre voiture, la première personne croisée peut être l’ennemi, le représentant des forces de l’ordre, de la police au service de l’armée d’occupation. Une rencontre qui tourne mal et c’est la prison, ou pire. Pourtant, Anna et Arlette vont croiser du monde, des gens généreux, des ordures, bref, tout ce que peut présenter l’humanité de beau et de laid. Retrouveront-elles le soleil et la sécurité ? Et surtout, quel sera le prix à payer...

Le dessin reste fidèle au premier tome, on retrouve ces ambiances sombres, ces aplats nocturnes, ces jeux d’ombre et de lumière, ces grandes zones vides, et le silence.

Le trait d’Alexandre Coutelis laisse la place au son et surtout à son absence, hachures et aplats noirs marquent les volumes et l’obscurité. Le bleu de la nuit se teinte d’ocre, de violet, de jaune. Toute cette atmosphère lourde comme un couvercle laisse échapper de temps en temps quelques rayons de lumière, grâce à la générosité d’Arlette.

Deux Passantes dans la Nuit T2 Anna conclut d’une belle manière ce nocturne parisien en deux tomes. La fin réserve quelques surprises à ces deux héroïnes et au lecteur.