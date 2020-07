Deuxième édition de Bédérama, du 17 au 20 septembre 2020

News : La 2e édition de Bédérama, dont aVoir-Alire est à nouveau partenaire, s’annonce particulièrement alléchante. Catherine Meurisse, l’ancienne dessinatrice de Charlie Hebdo, désormais membre de l’Académie des beaux-arts, parlera de ses goûts cinématographiques avec la réalisatrice et comédienne Valérie Donzelli. Seront également présents Franck Margerin, le célèbre papa de Lucien, le rockeur à la banane, Joëlle Jolivet et Fabrice Colin, auteurs de Freak Parade, consacré au magnifique long métrage de Tod Browning, mais aussi l’illustrateur et auteur de BD Simon Roussin, dont les dessins, inspirés par les films de sa vie, seront exposés pendant toute la durée du festival.

Autres moments forts de cette deuxième édition : un Tac au Tac revisité, avec la complicité de Florence Cestac, Jeanne Puchol, Guillaume Bouzard, Laetitia Coryn, et des auteur-es de la Revue dessinée, Marion Montaigne, Thibaut Soulcié, Pochep et Grégory Mardon. On y retrouvera également les "apéros dessinés", la séance "Dessine-moi une affiche", avec Libon et Florence Dupré-Latour, On laisse pas BD dans un coin, podcast en direct avec Chloé Wary et d’autres invité-es. Enfin, on mentionnera la projection en avant-première de Josep, le film d’animation d’Aurel, sur Josep Bartolí, grand artiste et militant engagé contre le franquisme.

Un programme plus complet sera bientôt disponible.