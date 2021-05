Du nouveau à l’Est grâce à Spectrum Films

News : Depuis bientôt quinze ans, Spectrum Films se consacre exclusivement à l’édition vidéo de films d’Extrême-Orient, et en particulier d’un certain nombre de raretés qui étaient quasiment devenues introuvables, même en import depuis l’Asie.

Son catalogue d’une soixantaine de titres contient des longs-métrages aussi emblématiques que A Hero Never Dies (真心英雄) de Johnnie To, Tristar (大三元) de Tsui Hark, The Terrorizers (恐怖份子) d’Edward Yang ou plus récemment The Bride with White Hair (白髮魔女傳) de Ronny Yu : autant de DVD et Blu-ray de qualité, à des prix abordables.

Après un premier trimestre haut en couleurs, sortiront chez cet éditeur jusqu’à cet été :

27 mai : Eighteen Springs (半生緣) d’Ann Hui

24 juin : Wild Search (伴我闯天涯) de Ringo Lam

28 juin : Mr. Six (老炮儿) / Cow (斗牛) de Hu Guan

People’s Hero (人民英雄) de Derek Yee

My Heart is that Eternal Rose (殺手.蝴蝶.夢) de Patrick Tam

Man on the Brink (边缘人) d’Alex Cheung

29 juillet : The Bare-Footed Kid (赤腳小子) de Johnnie To

Angels Wear White (嘉年华) de Vivian Qu

Nous ne saurions trop vous recommander de rester attentifs à ces sorties, car les éditions collectors ne seront pressées qu’à mille exemplaires : il n’y en aura donc malheureusement pas pour tout le monde.