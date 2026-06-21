Dungeon Elf T.1 - RIVER SLAN - la chronique Manga

Résumé : Qui pose les coffres dans les RPG ? Avec Snail(?) découvrons l’envers du décor et parcourons un monde fantastique qui est loin, très loin, d’avoir livré tous ses mystères !

Critique : Qui met les coffres dans les Donjons des RPG (ou Jeux de Rôle) ? Une question qui peut hanter certain·e·s et qui laissent sûrement la plupart indifférents ! Mais pour nos deux mangakas, Gyro Knuckle et Tomozo, qui se cachent sous le pseudonyme de RIVER SLAN, il s’agit d’une question "sérieuse" !

© RIVER SLAN, 2025, Kodansha Ltd., 2026, BAMBOO Edtion

Pour y répondre, RIVER SLAN nous plonge l’histoire d’une Elfe ayant atteint le niveau ultime et désormais "poseuse de trésors". Une mission qui nous permet de voyager à ses côtés aux quatre coins du monde imaginé par nos deux mangakas tout en profitant au passage de ses beautés. Les doubles pages de paysages offrent des moments hors du temps, des moments de contemplations qui nous ont transporté. Certains décors sont d’ailleurs des hommages avoués au célèbre Junji Ito ! En revanche, les rappels appuyés sur les formes généreuses de l’héroïne nous ont beaucoup moins séduits et une question demeure, était ce bien nécessaire ?

l’Elfe solitaire qu nous suivons, parcourt donc ce monde pour déposer des coffres en n’oubliant pas de se préparer des tasses de café ou autres plats réconfortants. Des scènes du quotidien qui évoquent directement le manga Frieren de Yamada, un autre clin d’œil assumé des mangakas. Comme pour ce manga, il y a une dimension "cosy" qui nous a quelque peu inquiété sur la suite de cette histoire. La comparaison à Frieren est à la fois une bonne chose et en même temps place la barre très haut.

Bien que nous passions un bon moment, la question de savoir où RIVER SLAN nous emmènent demeure. Pourront-ils tenir sur une série au long cours, au moment où nous écrivons ces quelques lignes, trois tomes ont été publiés au japon. Nous avons été rassurés en partie par cette transformation que subie notre héroïne lorsqu’elle combat les créatures les plus puissantes, faisant d’elle une véritable machine à tuer. Un pacte, ou plusieurs d’ailleurs, qui semblent la lier à des Puissances lui octroyant un grand pouvoir. Ce trait, entre autres, nous laisse à penser que les mangakas ont encore de belles intrigues à nous proposer !

En attendant profitons du spectacle et attendons les prochains tomes pour voir où Gyro Knuckle et Tomozo vont nous mener. Une chose est sûre, nous les suivrons avec plaisir !