Envoyé Spécial fête ses trente ans

News : Envoyé Spécial, ce fut d’abord l’émission d’investigation présentée par ses créateurs, Paul Nahon et Bernard Benyamin, avec son générique anxiogène, qui mettait déjà les spectateurs et les spectatrices dans l’ambiance. Puis, en 2001, le duo cédait la place au binôme Françoise Joly et Guilaine Chenu. Depuis 2016, Elise Lucet est seule à la barre. Pour l’occasion, c’est une soirée spéciale que propose France 2, avec, dans un premier temps, trois portraits de personnalités qui "changent le monde" : le footballeur Kylian Mbappé, la militante écologiste Greta Thunberg et le chanteur Bilal Hassani. En deuxième partie de soirée, la chaîne du service public diffusera "Envoyé Spécial et nous", qui permettra de retrouver celles et ceux qui, à travers des expériences diverses, ont été à la fois les témoins et les acteurs de leur époque, dans des reportages qui ont suivi les grands bouleversements des sociétés contemporaines, qu’il s’agisse de l’enfance, de la famille, du travail ou de l’environnement. Enfin, la « Nuit Envoyé spécial », rediffusera, parmi plus de 3200 reportages, ceux qui ont marqué l’histoire de l’émission et qui ont été récompensés par plusieurs prix.