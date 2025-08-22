Erkin Azat, lanceur d’alerte des camps ouïghours - Erkin Azat, Luxi - la chronique BD

Résumé : Dans le Xinjiang chinois, la communauté ouïghour a toujours été indépendante et musulmane, deux tares pour le pouvoir central communiste. Alors, depuis une vingtaine d’années, des camps de rééducation forcée et une répression féroce veulent dominer toute une population. Un rescapé raconte...

Critique : Les Ouïghours ont une histoire. C’est un peuple avec une terre, des traditions, des légendes et des valeurs. Depuis des siècles, ils ont lutté contre des envahisseurs, souvent aussi entre eux pour le contrôle de steppes, désormais rattachés à la Chine depuis les années 1930. Située entre Kazakhstan et Kirghizistan, cette communauté turcophone majoritairement musulmane, est donc au même titre que le Tibet ou Taïwan une épine dans le pied des autorités communistes, bien décidées à mettre au pas toute tentative de rébellion ou même d’existence jugée trop éloignée des standards du parti. Erkin Azat est un lanceur d’alerte, travailleur émigré au-delà de la frontière kazakhe pour une entreprise chinoise, il a pu constater que la répression ne cessait de s’aggraver, et que les peuples pouvaient vivre dans la tolérance, et non sous la botte chinoise. Malgré la pression sur sa famille, un mariage délité, et les contraintes qu’imposent une vie d’exil, il a choisi de mener le combat d’une vie : parler de son peuple, raconter les conditions de détention, de travail forcé, de rééducation politique et servile orchestrée par le pouvoir central, recueillir des témoignages par centaine désormais, pour alerter le monde sur ce qui est en train de se passer dans une contrée trop reculée pour intéresser, sauf les géantes multinationales qui y ont vu un moyen de faire travailler des gens encore moins cher qu’en Chine orientale, qu’au Vietnam ou qu’au Bangladesh...

© Delcourt / Luxi

Pour illustrer cet album, roman graphique qui oscille entre autobiographie et documentaire, c’est Luxi qui a été choisie. Chinoise émigrée en France, sa première BD Les Enfants du Rêve chinois n’avait pas été tendre avec sa patrie d’origine, et elle continue donc d’évoquer ce durcissement politique du régime avec son trait neutre, qui ne cherche pas le pathos, qui privilégie une couleur, tantôt chaude ou froide, pour mettre en valeur le noir et blanc, sans chercher à l’isoler. Il y a évidemment une tristesse sourde dans l’atmosphère de cet album, mais le rendu cherche à coller au réel, ou plutôt à la sensation de réel vécue par Erkin Azat, comme pour le respecter toujours, pour le justifier ou le défendre.

© Delcourt / Luxi

Avec ce roman graphique qui relaie un lanceur d’alerte, plus question de fermer les yeux, mais bien de les ouvrir, pas seulement sur une répression, mais aussi sur une culture et un peuple, sacrifié sur l’autel du conformisme.