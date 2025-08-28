Et c’est ainsi que je suis née - Fanny Michaëlis - la chronique BD

Le 28 août 2025
- Scénariste : Fanny Michaëlis>
- Dessinateur : Fanny Michaëlis
- Genre : Chronique sociale, Conte, Société
- Editeur : Casterman
- Famille : Roman graphique
Fanny Michaëlis signe un conte sombre qui se mue en chronique sociale et possède la force d’un uppercut. Bouleversant.
Résumé : Une fille naît, la tête renversée, dans une famille au père taiseux et réservé et à la mère bavarde et autoritaire. Elle grandit en se faisant discrète, n’étant pas très aguerrie pour les relations sociales. Au fil des années, notamment après avoir quitté le nid familial et s’être frottée à l’existence en ville, elle gagne en expérience et ouverture aux mondes. Ses blessures changent, mais restent parfois vives.
Et c’est ainsi que je suis née, Fanny Michaëlis ©Casterman 2025
Fanny Michaëlis signe un album qui mute progressivement et fréquemment, de manière parfois brusque, mais le plus souvent en douceur, comme si des fondus enchaînés permettaient de passer d’un moment, d’une situation ou d’un état à un autre. Personnage principal, récit et dessin sont ainsi en constante évolution. Cela pourrait être déstabilisant, mais est avant tout extrêmement signifiant et intense.
Et c’est ainsi que je suis née, Fanny Michaëlis ©Casterman 2025
Le dessin, dépouillé ou luxuriant, se fait expressionniste, abstrait, réaliste… Il incarne les ressentis, les pensées, les vécus et leurs métamorphoses. Il habite peu de cases, voire s’affiche fréquemment en pleine page. En gris et noir, il joue sur des contours nets, des lignes tranchantes et parfois sur la matière du crayon, notamment pour effectuer des effets de flou.
Et c’est ainsi que je suis née, Fanny Michaëlis ©Casterman 2025
Au fil du récit, le conte sombre se mue en fable politique et en chronique sociale. L’acuité du regard et des idées, comme la poésie, demeurent. Fanny Michaëlis choisit une voie et une voix originales, humbles mais affirmées. Et c’est ainsi que je suis née bouleverse avec une intensité rare, demandant un temps de latence après la fin de la lecture.
176 pages, 25 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie Photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.