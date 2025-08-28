Et c’est ainsi que je suis née - Fanny Michaëlis - la chronique BD

Fanny Michaëlis signe un conte sombre qui se mue en chronique sociale et possède la force d’un uppercut. Bouleversant.

Résumé : Une fille naît, la tête renversée, dans une famille au père taiseux et réservé et à la mère bavarde et autoritaire. Elle grandit en se faisant discrète, n’étant pas très aguerrie pour les relations sociales. Au fil des années, notamment après avoir quitté le nid familial et s’être frottée à l’existence en ville, elle gagne en expérience et ouverture aux mondes. Ses blessures changent, mais restent parfois vives.

Et c’est ainsi que je suis née, Fanny Michaëlis ©Casterman 2025

Fanny Michaëlis signe un album qui mute progressivement et fréquemment, de manière parfois brusque, mais le plus souvent en douceur, comme si des fondus enchaînés permettaient de passer d’un moment, d’une situation ou d’un état à un autre. Personnage principal, récit et dessin sont ainsi en constante évolution. Cela pourrait être déstabilisant, mais est avant tout extrêmement signifiant et intense.

Et c’est ainsi que je suis née, Fanny Michaëlis ©Casterman 2025

Le dessin, dépouillé ou luxuriant, se fait expressionniste, abstrait, réaliste… Il incarne les ressentis, les pensées, les vécus et leurs métamorphoses. Il habite peu de cases, voire s’affiche fréquemment en pleine page. En gris et noir, il joue sur des contours nets, des lignes tranchantes et parfois sur la matière du crayon, notamment pour effectuer des effets de flou.

Et c’est ainsi que je suis née, Fanny Michaëlis ©Casterman 2025

Au fil du récit, le conte sombre se mue en fable politique et en chronique sociale. L’acuité du regard et des idées, comme la poésie, demeurent. Fanny Michaëlis choisit une voie et une voix originales, humbles mais affirmées. Et c’est ainsi que je suis née bouleverse avec une intensité rare, demandant un temps de latence après la fin de la lecture.