Événement : la Maison des Ames

’A nos amours productions et Sandrine Bonnaire se mobilisent autour de la Maison des Ames , un projet de maison d’accueil pour les femmes et les enfants victimes de violence et invitent à venir les rejoindre le mardi 21 janvier à 19h30 à La Bellevilloise 19/21 rue Boyer – 75020 Paris

News : Tous les jours, en France, des femmes et des enfants sont victimes de violences. Face à cette situation, plusieurs personnes de bonne volonté ont imaginé la création de la Maison des Âmes. Celle-ci a vocation à être à la fois un endroit d’accueil d’urgence pour les femmes et les enfants victimes de violences et un lieu de vie et d’accompagnement, dans leur reconstruction physique et psychologique. Pour agir efficacement, il faut agir localement : la structure devra être au cœur de la ville, au cœur du 18ème arrondissement. Plusieurs unités seront créées :

Une unité d’accueil, composée de professionnels de santé et de justice, aura pour mission première de mettre les femmes maltraitées en sécurité.

Une unité gynécologie prendra en charge les femmes victimes de mutilations sexuelles et leur permettra d’entrer en contact avec médecins, aides-soignantes, psychologues, et assistantes sociales.

Une unité de reconstruction proposera thérapies, ateliers artistiques, méditation mais aussi sports et rééducation.

Pour donner vie à ce projet, plusieurs experts et personnalités du monde politique, judiciaire ou artistique, unissent leurs expériences, afin de mettre en place des actions concrètes et efficaces : Sandrine Bonnaire, comédienne, réalisatrice, co-fondatrice d’’A nos amours productions et marraine de La Maison des Ames ; Nadège Beausson Diagne, comédienne et créatrice du mouvement Même pas peur ; Frédérique Martz, Présidente de l’Institut en santé Génésique et co-fondatrice de l’association Womensafe ; Roukiata Ouedraogo, comédienne et humoriste ; Hela Daboussi, candidate à la mairie du XVIIIe ; Pierre Foldès, chirurgien urologue, inventeur de la technique de réparation des mutilations sexuelles féminines, co-fondateur de l’association Womensafe ; Anouk Grimberg, comédienne ; Marion Jobert, avocate et présidente de l’association Kali ; Myriam Bakhoury, kinésithérapeute et présidente de l’association Rosa Mouv. Elle sera accompagnée de son associée, Karine Beerblock, médecin oncologue et de deux de leurs patientes, Juliette Maffre et Sophie Guign. Seront également présents différentes associations, des professionnels de santé, du social et du droit, ainsi que plusieurs médias et artistes.

Ces discussions seront suivies de la musique live d’Erik Truffaz, de Marcello Giuliani, de Dominique Mahut et du groupe La Rumeur. Des guest « surprise » devraient aussi se joindre à ces personnalités.