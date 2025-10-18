Goossens : anthologie de 1977 à 1990 – Daniel Goossens - la chronique BD

Daniel Goossens a écrit et dessiné ces planches entre 1977 et 1990. Cette anthologie permet de retrouver son premier récit et d’autres histoires courtes, enfin réunies pour le plaisir des yeux et des zygomatiques...

Résumé : Cette anthologie démarre dans une agence d’emploi, où un dénommé Petit Jésus-Christ revient, toujours à la recherche d’un poste de prophète...

Critique : Cette anthologie démarre avec la première BD publiée dans Fluide Glacial en 1977 par Daniel Goossens : « Le Messie est revenu, il est à l’hôtel de la gare ». En relisant cette histoire, on trouve tout l’humour que Goossens exploitera plus tard : une forme d’absurde, pince-sans-rire, parfois noir, parfois léger.

Au fil des histoires suivantes, Daniel Goossens creuse son humour et ses différentes possibilités. Décalé, percutant, occasionnellement subversif, souvent sans explication, il laisse le lecteur réfléchir pour comprendre ce qui est caricaturé ou revisité. C’est généralement à nous d’interpréter le sens du gag. La force de Daniel Goossens est de ne poser aucune piste. Certaines histoires ont des chutes qui nous font rire, d’autres finissent presque dans une non-chute, pouvant laisser perplexe si on n’a pas percuté sur l’idée sous-jacente. L’humour de Daniel Goossens vous invite donc à la réflexion et bien sûr au rire. Parfois crû, parfois décapant, toujours inattendu, le sens du comique de Goossens a cette saveur particulière qu’on ne retrouve pas chez ses collègues de l’époque, lui permettant de se différencier.

Ce livre démarre avec une introduction de Boulet, et les différentes histoires courtes sont ponctuées de couverture et de textes écrits par Nicoby et Olivier Maunaye repositionnant ces récits dans leur contexte éditorial.

© Daniel Goossens . Fluide Glacial

Au diapason du scénario, le dessin de Daniel Goossens est aussi caractéristique. Le trait est à la fois réaliste et caricatural. Souvent en noir et blanc avec un travail au lavis de gris, même si certaines planches de cette anthologie sont en couleur. Goossens aime jouer sur les contrastes, pouvant placer des grands aplats de noir pour créer des ambiances angoissantes ou étonnantes. C’est quand l’histoire part dans une direction absurde que le trait réaliste surprend. Les visages sont marqués et Goossens dessine des gueules qui contribuent au style de ces histoires. Jamais de visage passe-partout dans une saynète de Goossens. Et ces tronches, Daniel Goossens n’hésite pas à les mettre en gros plan, afin d’en bien montrer les détails, les poils de barbe, les rides et la masse d’imperfections.

Quand Goossens utilise la couleur, c’est de l’aquarelle. Il apporte une tout autre ambiance que les aplats de noir, même si on retrouve ces contrastes entre gris et zones de couleur.

Goossens Anthologie de 1977 à 1990 réunit des histoires courtes de Daniel Goossens, où l’humour absurde le plus noir et crû côtoie la parodie la plus étonnante. Une belle manière de découvrir l’esprit taquin si particulier de Daniel Goossens.