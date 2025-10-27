Kagurabachi T.4 - Takeru Hokazono - la chronique Manga

Résumé : Chihiro entame une descente dans le cœur du Rakuzaichi pour récupérer Enten ! Mais le chemin est semé d’embuches : le héros aura besoin de l’aide des ses compagnons pour réussir ce qui n’a jamais été fait et défier la famille Sazanami.

Critique : Le Rakuzaichi a commencé. Grâce à son lien avec Enten, Chihiro découvre qu’il existe peut-être un moyen d’accéder à la dimension de la Chambre forte de la famille Sazanami. Cependant, pour l’atteindre, il va devoir descendre dans les sous-sol du Rakuzaichi...

KAGURABACHI © 2023 by Takeru Hokazono/SHUEISHA Inc.

Nous avons l’impression au début de chaque tome que Takeru Hokazono ne pourra pas accroître l’intensité de sa série... et, comme à chaque fois, il réussit à nous surprendre ! Au cours de sa descente dans les entrailles du bâtiment de la famille Sazanami, le groupe de Chihiro va devoir se battre. Les passionnés de combats sont servi dans ce quatrième tome de Kagurabachi car c’est un véritable concentré d’action !

Les étapes par lesquelles passent nos héros fait largement référence aux donjons, dynamique bien connu des passionné·e·s de jeux vidéo où l’on passe d’un niveau à l’autre après avoir affronter des ennemis toujours plus puissants. Cela participe grandement à l’aspect « course contre la montre » de ce nouvel opus qui nous a tenu en haleine tout du long.

Le mangaka utilise ces combats pour nous permettre de rencontrer certains personnages d’une importance capitale comme le chef de Hishaku, mais est-ce vraiment lui ? Takeru Hokazono réussit avec talent à profiter des quelques moments de répit pour distiller des informations sur la stratégie ou le passé des personnages. L’un d’entre eux notamment prend de la profondeur et devient un véritable personnage principal au même titre que Shiba, et peut-être même un peu plus que ce dernier, il s’agit de Hakuri. Nous n’avions pas anticiper l’importance que prendrait ce personnage et c’est avec plaisir que nous avons découvert la source de sa volonté de s’éloigner de sa famille, sans oublier la découverte de son potentiel… Un personnage qui est passé de groupie de Chihiro et allié grâce à son nom à véritable soutien pour nos héros.

KAGURABACHI © 2023 by Takeru Hokazono/SHUEISHA Inc.

L’intensité atteint son paroxysme, enfin nous le pensons pour l’instant mais Takeru Hokazono nous a montré qu’il maîtrisait à la perfection l’art de la surprise. D’autant que le défi qui attend Chihiro dans le prochain tome est le plus grand qu’il ait jamais affronté ! Cette série mérite complètement les honneurs qui lui sont rendus et ses près de trois millions d’exemplaires vendus lorsque nous écrivons ces lignes, nous sommes impatients de nous plonger dans le cinquième tome...