Skinwalker – Gabriel Katz, Steven Dhondt - la chronique BD

Résumé : {Skinwalker} commence dans un sanatorium américain en 1870. Un homme enserré dans une camisole et retenu dans un cabanon molletonné parle à son psy. Ce dernier essaye de le convaincre que ses dires sont complètement faux. Fatale erreur qui lui coûtera très cher. Ailleurs, Diane Mac Lane, cantatrice en perte de succès, est sauvé par un don inattendu. Un ancien fan lui lègue son manoir dans les forêts montagneuses de l’Alabama. Pour l’accompagner pendant le trajet, elle engage deux solides cow-boys, un vieil homme et sa nièce. Une excellente idée, car le voyage ne sera pas de tout repos...

Critique : Le fantastique est posé dès la deuxième planche de cette BD. Et très vite, on comprend que le voyage de Diane Mac Lane avec son escorte, composée du sympathique et vieillissant Paul Warren et de sa taciturne nièce Jo, recoupera les événements du sanatorium. Le trio traverse les États-Unis, ce qui lui donne le temps de se connaître, de se comprendre et on s’attache rapidement à ces routiers de l’ouest sauvage. Ce temps leur permet aussi de se rapprocher et de les souder face à l’adversité à venir.

Autour d’eux, une créature ancestrale, un village hostile, des voyageurs tout de noirs vêtus fort dangereux et un vieil indien qui en sait plus qu’il ne dit, et partage ses infos pour cinq dollars par réponse. Légende amérindienne, ambiance lovecraftienne, fusillade fordienne, les références se recoupent pour ce récit qui nous entraîne très rapidement dans son intrigue violente. Car le sang coule à flot, les viscères volent et les os fracturés dépassent des corps déchiquetés. Âmes sensibles s’abstenir.

Heureusement, Gabriel Katz sait poser quelques notes d’humour pour décompresser des moments de violence. Les personnages, de l’indien au trio, en passant par les hommes en noir, ont leurs petites remarques piquantes qui nous font sourire. La BD se conclut par un agréable carnet de croquis et de recherches de Steven Dhondt.

Gabriel Katz, Steven Dhondt / Drakoo

Le dessinateur nous offre un bel univers graphique. Le trait fouillé, nerveux, sait remplir le décor de petits détails qui les rendent si vrais. Sols boueux, flaques crasseuses, parquets ébréchés, balais traînant au fond d’un saloon, tentes alternant avec des baraques de bois, tous ces éléments nous immergent dans cet ouest isolé, au cœur de l’hiver et des montagnes. Les personnages ne sont jamais statiques, toujours dans des poses naturelles, leur visage exprime l’inquiétude, la détente, l’étonnement et contribuent à nous faire sentir les émotions. La créature mélange bête sauvage, visage monstrueux et puissance animale. Les jeux de lumière, le travail des hachures pour accentuer certains ombrages, les ambiances nocturnes, tout nous donne envie de découvrir la suite de cette histoire où le silence des montagnes contraste avec les détonations des armes à feu.

Skinwalker est un western où les légendes prennent vie et où le sang coule à flot. Trois voyageurs fort sympathiques auront du fil à retordre, livrés à eux-mêmes dans les dangereuses montagnes du Montana.