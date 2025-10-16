L’association Girls Support Girls poursuit son développement à l’international

Le 16 octobre 2025
L’association organisera son premier événement au Rwanda en novembre 2025.
News : Girls Support Girls, l’association dédiée à la sororité, à la culture et aux échanges entre femmes, organisera son premier événement au Rwanda, du 21 au 25 novembre prochain. Un rendez-vous rendu possible grâce à l’impulsion de la comédienne et productrice franco-rwandaise Éliane Umuhire, ainsi qu’aux cofondatrices de l’association, la publiciste-agent image Karolyne Leibovici et la productrice Vanessa Djian.
Éliane Umuhire a justifié le choix du Rwanda car il représente « une terre de résilience et de renaissance, reconnue pour son engagement en matière d’écologie, de parité et de représentation des femmes. Kigali, est une capitale dynamique et créative, qui incarne cette énergie tournée vers l’avenir. En tant que Rwandaise, je suis fière de vous inviter à découvrir mon pays, ce pays si inspirant, où se mêlent culture, innovation et sororité ».
- Crédit photo : Sylvie Castioni
Pendant cinq jours, se tiendra un programme inédit mêlant rencontres, masterclasses, projections, networking et dîners d’échanges. L’événement réunira des artistes, des entrepreneures, créatives et décideuses, avec pour ambition de tisser des ponts culturels entre le Rwanda et la France, tout en mettant en lumière la créativité et le leadership des femmes.
L’événement compte d’ores et déjà de prestigieux partenaires tels que Unifrance, la fondation Canal+ et Canal+ University, Transpalux, le Centre Culturel Francophone Rwanda - Institut Français, l’Institut Nua, CineFemmes Rwanda, L’Oréal Paris et Imatana Productions
Pour rappel, Girls Support Girls est une association veillant à la promotion de la sororité à travers des événements culturels, artistiques et solidaires. Après avoir organisé des rendez-vous marquants à Paris, au Festival de Cannes ou encore au Festival Ciné Nomade à Conakry, en Guinée, cet événement à Kigali semble marquer une nouvelle étape essentielle dans le développement international de l’association.
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.