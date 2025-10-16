L’association Girls Support Girls poursuit son développement à l’international

News : Girls Support Girls, l’association dédiée à la sororité, à la culture et aux échanges entre femmes, organisera son premier événement au Rwanda, du 21 au 25 novembre prochain. Un rendez-vous rendu possible grâce à l’impulsion de la comédienne et productrice franco-rwandaise Éliane Umuhire, ainsi qu’aux cofondatrices de l’association, la publiciste-agent image Karolyne Leibovici et la productrice Vanessa Djian.

Éliane Umuhire a justifié le choix du Rwanda car il représente « une terre de résilience et de renaissance, reconnue pour son engagement en matière d’écologie, de parité et de représentation des femmes. Kigali, est une capitale dynamique et créative, qui incarne cette énergie tournée vers l’avenir. En tant que Rwandaise, je suis fière de vous inviter à découvrir mon pays, ce pays si inspirant, où se mêlent culture, innovation et sororité ».

Crédit photo : Sylvie Castioni

Pendant cinq jours, se tiendra un programme inédit mêlant rencontres, masterclasses, projections, networking et dîners d’échanges. L’événement réunira des artistes, des entrepreneures, créatives et décideuses, avec pour ambition de tisser des ponts culturels entre le Rwanda et la France, tout en mettant en lumière la créativité et le leadership des femmes.

L’événement compte d’ores et déjà de prestigieux partenaires tels que Unifrance, la fondation Canal+ et Canal+ University, Transpalux, le Centre Culturel Francophone Rwanda - Institut Français, l’Institut Nua, CineFemmes Rwanda, L’Oréal Paris et Imatana Productions

Pour rappel, Girls Support Girls est une association veillant à la promotion de la sororité à travers des événements culturels, artistiques et solidaires. Après avoir organisé des rendez-vous marquants à Paris, au Festival de Cannes ou encore au Festival Ciné Nomade à Conakry, en Guinée, cet événement à Kigali semble marquer une nouvelle étape essentielle dans le développement international de l’association.