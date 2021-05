L’Homme sans sourire – Stéphane Louis, Stéphane Hirlemann, Véra Daviet - la chronique BD

Résumé : Un pays loin de chez nous, mais peut-être pas tant que ça. Un narrateur nous raconte une curieuse histoire, un conte qui débute, bien sûr, par une naissance. Celle d’un enfant marqué par le sort dont le principal tort sera d’avoir ri. Car dans cet étrange pays, la police du sourire veille à ce qu’aucun rire ne soit entendu. Les contrevenants subiront l’ablation du sourire, quelque soit leur âge...

Curieux monde que cette ville où seuls les nobles peuvent rire. Tous les ingrédients du conte sont là, un héros malgré lui, une belle princesse, un roi malheureux, un vil félon, un univers étrange. Mais les pièces du puzzle ne semblent pas s’emboîter aussi bien que cela. Le héros, Monsieur Hubert, n’est pas un parangon de beauté, la princesse est un peu casse-pieds, le roi et le félon sont frères. Et le narrateur n’est pas vraiment objectif.

Sur cette trame curieuse, Stéphane Louis tisse un récit à sens multiples, qui vous réservera des surprises jusqu’à la dernière page. Se jouant des principes de l’alchimie, des règles du conte, des lois de la monarchie, tout ce récit qui semble n’avoir qu’un but en cache en fait plusieurs. Le lecteur averti, que vous êtes maintenant, lira avec attention les textes et scrutera sans ciller les images qui défilent de page en page.

Les personnages ambivalents ne sont pas noir ou blanc, ils ont plusieurs facettes, et de la même manière qu’au milieu du drame, la comédie pointe le bout de son nez, le héros peut être méchant, la princesse courageuse, et ainsi de suite.

Rien ne semble vraiment acquis et pour cause, chaque chose semble avoir du mal à garder sa place dans ce pays où le bas-peuple, appelé les sinistres, doit éviter toute manifestation de joie !

Stéphane Louis, Stéphane Hirlemann, Véra Daviet / Grand Angle

Stéphane Hirlemann donne vie à cette mystérieuse contrée à et ses habitants. Les regards hagards, les silhouettes délabrées, les décors oppressants de ce monde plus morose que rose nous entraîne dans ce récit où tout semble être fait pour ne pas être à sa place.

La prose poétique des personnages, tout autant que du narrateur, se heurte au dessin qui semble parfois déborder des cases. Alors que les hachures rappellent les gravures anciennes, celles des contes notamment, le style net, les prises de vues désaxées, rompent cette impression. Les visages semblent même changer au fur et à mesure de l’histoire. Toujours reconnaissables, mais avec quelque chose de différent.

Et de l’autre côté, les couleurs de Véra Daviet sombres, vert, brunes, ocres pour le monde d’en bas, épaississent encore plus la sinistrose ambiante des habitants interdits de bonheur. Contrastant bien évidemment avec la tour blanche, les décors clairs du palais, le ciel azuré, qui rappelle qu’un ailleurs meilleur est possible, dès lors, les couleurs d’en bas n’en sont que plus sombres.

L’Homme sans sourire est une BD pleine de sens, de bon sens, de faux sens, voire de contresens, de sens en éveil, qui réserve plus d’une surprise à tout lecteur prêt à plonger dans un monde où le rire est à fuir comme la peste.