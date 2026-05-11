La 13e Piste - Kei Sanbe - la chronique Manga

Résumé : Toya et Haru font tout ce qu’ils peuvent pour égayer le quotidien pas toujours facile de leur fils, Ao, atteint d’une grave maladie qui l’oblige à souvent se rendre à l’hôpital. À la sortie d’un de ces épisodes, ils l’emmènent dans leur nouvelle maison qu’ils viennent de finir. Maison dans laquelle Toya, fan de RPG, a caché des autocollants pour Ao, tout aussi fan que son père, un jeu de piste grandeur nature qui les ravit tous les deux. Mais le quotidien de Toya est chamboulé quand il commence à recevoir de drôles de lettres...

Critique : Quel plaisir de retrouver Kei Sanb qui réussit à nous tenir en haleine en nous menant par le bout du nez à travers les méandres de ses intrigues. Une nouvelle fois le mangaka part sur une série courte, terminée en 7 tomes.

© Kei Sanbe, 2023 by KADOKAWA CORPORATION, 2026 Ki-oon

Le manga s’ouvre sur une maison en ruine, détruite par un incendie le samedi 7 septembre 2019. Un flashback suit cette séquence. Nous nous retrouvons le vendredi 8 juin 2018. Toya, un enseignant enjoué et profondément gentil, donne un dernier cours avant de se rendre avec son épouse, Haru, à l’hôpital pour retrouver leur fils, Ao. Un petit garçon courageux auquel on s’attache directement, tout comme au reste de la famille d’ailleurs, tant ils sont touchants de gentillesse et de bienveillance. Le couple tente d’offrir une vie joyeuse et trépidante à leur fils dans leur nouvelle maison.

Une maison dans laquelle Toya a caché sept autocollants qu’Ao devra découvrir en fouillant et en apprenant à connaître sa nouvelle demeure. Une partie d’escape game géant pour ces deux passionnés de RPG et qui ravira toustes les fans de ce type de jeux et d’énigmes.

© Kei Sanbe, 2023 by KADOKAWA CORPORATION, 2026 Ki-oon

Tout de suite on reconnaît le trait de Kei Sanbe, les visages et les personnages ne nous sont pas inconnus mais pour celle et ceux qui ne le connaîtraient pas. En voici un petit avant-goût en quelques mots, de la rondeur et de la précision avec une touche de nostalgie qui rappelle les mangas plus anciens. Le tout servant à merveille le propos de ce récit.

Après un début aussi énigmatique, nous découvrons un tranche de vie doux et touchant comme nous le disions précédemment. Le quotidien d’une famille qui fait tout pour égayer la vie d’un enfant atteint d’une maladie qui l’empêche de vivre toutes les aventures qu’il souhaiterait. C’est à ce moment, quand tout semble "clair" pour nous, que Kei Sanbe casse le rythme et intègre une petite dose de fantastique. Celle-ci prend la forme de lettres à destination de Toya. Des lettres dans lesquelles sont écrits et dessinés, d’une main enfantine, des évènements qui ne se sont pas encore passés ... des évènements qu’il semble devoir empêcher !

© Kei Sanbe, 2023 by KADOKAWA CORPORATION, 2026 Ki-oon

Nous n’en saurons pas beaucoup plus dans ce premier tome. Bien entendu, nous avons des idées, des hypothèses mais le mangaka nous laisse dans un flou des plus agréables ! Ce premier tome est mené d’une main de maître, est-ce une surprise, par Kei Sanbe et confirme notre opinion sur ce mangaka. Il reste six tomes pour découvrir où il va nous emmener et il nous tarde de le savoir !