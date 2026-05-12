Semaine du 13 mai 2026 : les sorties en salle

Le 12 mai 2026
Le Festival de Cannes est commencé et deux films en compétition officielle seront à l’affiche cette semaine : Histoires parallèles d’Asghar Farhadi et L’être aimé de Rodrigo Sorogoyen.
News : Les nouveautés de la semaine du 13 mai 2026 sont :
Longs métrages de fiction
– L’abandon, de Vincent Garenq
– Élise sous emprise, de Marie Rémond
– Ella McCay, de James L. Brooks
– L’être aimé, de Rodrigo Sorogoyen (sortie : 16 mai)
– Histoires parallèles, de Asghar Farhadi (sortie : 14 mai)
– Obsession, de Curry Barker
– Vous n’êtes pas Ivan Gallatin, de Pablo Martín Torrado
Longs métrages documentaires
– Iron Maiden : Burning Ambition, de Malcolm Venville
– Trente, de Sébastien Frit, Jérémie Levypon (sortie : 18 mai)
Longs métrages d’animation
– ChaO, de Yasuhiro Aoki
– Junk World, de Takahide Hori
– Yu-Gi-Oh ! The Dark Side of Dimensions, de Satoshi Kuwabara (sortie : 14 mai)
Reprises et films de patrimoine
– Chasse à l’homme : La rivière de rage, de Jun’ya Satō (1976)
– Dune, de David Lynch (1984)
– Frida Kahlo, de Ali Ray (documentaire, 2020)
– Les guerriers de l’apocalypse, de Kōsei Saitō (1979)
– La preuve d’un homme, de Jun’ya Satō (1977)
– Sailor Suit and the Machine Gun, de Shinji Sōmai (1983)
– Survie en pleine nature, de Jun’ya Satō (1978)
– Top Gun, de Tony Scott (1986)
– Top Gun : Maverick, de Joseph Kosinski (2022)
Galerie photos
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