Semaine du 13 mai 2026 : les sorties en salle

Le Festival de Cannes est commencé et deux films en compétition officielle seront à l’affiche cette semaine : Histoires parallèles d’Asghar Farhadi et L’être aimé de Rodrigo Sorogoyen.

News : Les nouveautés de la semaine du 13 mai 2026 sont :

Longs métrages de fiction

– L’abandon, de Vincent Garenq

– Élise sous emprise, de Marie Rémond

– Ella McCay, de James L. Brooks

– L’être aimé, de Rodrigo Sorogoyen (sortie : 16 mai)

– Histoires parallèles, de Asghar Farhadi (sortie : 14 mai)

– Obsession, de Curry Barker

– Vous n’êtes pas Ivan Gallatin, de Pablo Martín Torrado

Longs métrages documentaires

– Iron Maiden : Burning Ambition, de Malcolm Venville

– Trente, de Sébastien Frit, Jérémie Levypon (sortie : 18 mai)

Longs métrages d’animation

– ChaO, de Yasuhiro Aoki

– Junk World, de Takahide Hori

– Yu-Gi-Oh ! The Dark Side of Dimensions, de Satoshi Kuwabara (sortie : 14 mai)

Reprises et films de patrimoine

– Chasse à l’homme : La rivière de rage, de Jun’ya Satō (1976)

– Dune, de David Lynch (1984)

– Frida Kahlo, de Ali Ray (documentaire, 2020)

– Les guerriers de l’apocalypse, de Kōsei Saitō (1979)

– La preuve d’un homme, de Jun’ya Satō (1977)

– Sailor Suit and the Machine Gun, de Shinji Sōmai (1983)

– Survie en pleine nature, de Jun’ya Satō (1978)

– Top Gun, de Tony Scott (1986)

– Top Gun : Maverick, de Joseph Kosinski (2022)