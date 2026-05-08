Cannes 2026 : Monia Chokri présidente du Jury de la Caméra d’or

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News : Monia Chokri succède à Alice Rohrwacher dont le Jury avait primé l’an passé Le gâteau du président de Hasan Hadi. La cinéaste a déclaré : « Un premier film est un vertige, un instant décisif où l’âme cherche sa forme en images. C’est une seconde naissance, celle de l’artiste qui s’éveille en soi. Geste de vérité, il expose notre fragilité. Et plus elle s’offre au monde, plus l’œuvre gagne en force. C’est la liberté rare d’être pleinement soi. » Rappelons que ce prix, organisé par le Festival de Cannes, couronne le meilleur long métrage présenté en sélection officielle, mais aussi à la Quinzaine des Cinéastes et la Semaine de la Critique.

Monia Chokri © Vincent Storaro

Réalisatrice et actrice québécoise, Monia Chokri s’est d’abord fait connaître comme interprète de plusieurs films marquants, même si elle a parfois tenu des seconds rôles. Elle débute ainsi dans L’âge des ténèbres (2007) de Denys Arcand, avant d’intégrer l’univers de Xavier Dolan pour Les amours imaginaires (2010) et Laurence Anyways (2012). On a pu la revoir dans Garde du Nord (2012) de Claire Simon, Compte tes blessures (2017) de Morgan Simon ou Falcon Lake (2022) de Charlotte Le Bon. Mais c’est en tant que cinéaste que Monia Chokri acquiert une vraie notoriété. Son premier long métrage, La femme de mon frère (2019), obtient le Prix Coup de cœur du Jury Un Certain Regard. Notre collaborateur Laurent Cambon pouvait écrire à son propos : « Une fable réjouissante qui raconte, à coups de répliques absolument malicieuses, la difficulté pour une jeune femme canadienne à exister. » Si Baby sitter (2022) peine à trouver son public, la réalisatrice rebondit avec Simple comme Sylvain (Un Certain Regard 2023), qui obtiendra le César du meilleur film étranger.

Les autres membres du Jury de la Caméra d’or sont le directeur de la photographie Michel Benjamin (Le peuple migrateur), le critique de cinéma Cédric Coppola (La Provence), la réalisatrice Marine Francen (Le semeur) et Christophe Massie, Directeur général délégué chez Eclair by Netgem.

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