Dans ma bulle en public : peut-on encore faire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en BD ?

L’Académie de bande dessinée Delcourt, située dans le 11e arrondissement de Paris, accueille le jeudi 7 mai une nouvelle émission en public de « Dans ma bulle », centré cette fois sur la représentation de la Seconde Guerre mondiale.

Animé par Jérôme Vincent et Fred Michel, avec la contribution enthousiaste des critiques d’àVoir-àLire, le podcast Dans ma bulle est désormais fort de plus de 700 émissions, qui témoignent de la formidable richesse de la bande dessinée contemporaine. Chaque émission d’environ une heure présentera l’actualité de la bande dessinée, avec les derniers coups de cœur de la rédaction – mais aussi du public ! –, et proposera d’explorer un thème. Après les maîtres du noir et blanc, cette nouvelle émission en public évoquera la représentation de la Seconde Guerre mondiale en bande dessinée, avec une question un brin provocatrice : face à l’avalanche de titres qui traitent de ce sujet, peut-on encore représenter ce conflit en bande dessinée ? Le thème n’est pas choisi au hasard, puisque l’émission se déroulera le jeudi 7 mai, veille du 8 mai qui commémore la fin du conflit.

Rendez-vous dans les locaux de l’Académie de bande dessinée Delcourt pour assister – et intervenir ! – à cette émission.

© Dessin de notre rédacteur David Neau

En attendant le 7 mai, vous pouvez réécouter le podcast de la précédente émission, où nous vous partageons quelques coups de cœur de lecture et donnons nos références parmi les maîtres (et maîtresses) du noir et blanc en bande dessinée.