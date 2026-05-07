Cannes 2026 : La sélection Cannes Classics et Cinéma de la Plage

Le 7 mai 2026
De la présentation du Labyrinthe de Pan en préouverture du Festival aux copies restaurées de films signés Kurosawa, Russell ou De Sica, cette section confirme qu’elle est un bonheur pour les cinéphiles.
- © 2026 Festival de Cannes
La programmation s’annonce cette année encore très éclectique, de la projection en séance de minuit de Fast and Furious pour le vingt-cinquième anniversaire de la franchise, à un court métrage de Jia Zhang-ke, en passant par Une vie manifeste, documentaire sur Michèle Firk, critique de cinéma et militante révolutionnaire.
Sont notamment attendus pour les présentations des films Jia Zhang-ke, Saeed Roustaee, Bruce Dern, Laura Dern, Cate Blanchett, Guillermo del Toro, Jerzy Skolimowski, Dario Argento, Gong Li, Krystyna Janda, Matthias Schoenaerts et Michelle Rodriguez.
Deux œuvres récentes
L’ÂGE D’OR (The Golden Age)
Bérenger Thouin
2026, 1h53, France / Italie
UNE VIE MANIFESTE
Jean-Gabriel Périot
2026, 1h26, France
Trois courts métrages en séance spéciale
DU LING ZHI YING (Torino Shadow)
Jia Zhang-Ke
2026, 32mn, Italie / Chine
GOODNIGHT LAMBY
Dustin Yellin
2026, 15min, États-Unis
ZAMINE BAZI (Playground)
Amirhossein Shojaei
2025, 15mn, Iran / France
Documentaires de cinéma
THE STORY OF DOCUMENTARY FILM (THE 1970s)
Mark Cousins
2026, 1h58, Royaume-Uni
DERNSIE : THE AMAZING LIFE OF BRUCE DERN (Dernsie : La Vie Incroyable de Bruce Dern)
Mike Mendez
2026, 1h51, États-Unis
MAVERICK : THE EPIC ADVENTURES OF DAVID LEAN
Barnaby Thompson
2026, 1h44, Royaume-Uni / États-Unis
VITTORIO DE SICA – LA VITA IN SCENA (Vittorio De Sica – La Vie en scène)
Francesco Zippel
2026, 1h40, Italie
MON COLUCHE A MOI (My Coluche)
Michel Denisot, Camille Bruere et Julie Lazare
1h35, France
NOSTALGIA FOR THE FUTURE (Nostalgie du Futur)
Brecht Debackere
2026, 1h15, Belgique
Copies restaurées
- © Universal Pictures
PAN’S LABYRINTH (Le Labyrinthe de Pan)
Guillermo del Toro
2006, 1h58, Mexique
THE FAST AND THE FURIOUS (Fast and Furious)
Rob Cohen
2001, 1h47, États-Unis
PELECHIAN PROJECT (Land of the People, The Beginning, We, The Inhabitants, Seasons)
Artavazd Pelechian
1966-1975, 1h30, Arménie / Biélorussie / Russie
SIERRA DE TERUEL (Espoir)
André Malraux
1938, 1h30, France
MOONLIGHTING (Travail au Noir)
Jerzy Skolimowski
1982, 1h37, Royaume-Uni
METTI UNA SERA A CENA (Disons un soir à dîner / Love Circle)
Giuseppe Patroni Griffi
1968, 2h05, Italie
AMMA ARIYAN (Report To Mother)
John Abraham
1986, 1h55, Inde
BAWANG BIEJI (Adieu ma Concubine / Farewell My Concubine)
Chen Kaige
1993, 2h51, Hong-Kong
CZŁOWIEK Z ŻELAZA (L’Homme de fer / Man of Iron)
Andrzej Wajda
1981, 2h33, Pologne
EVA (Eve)
Maria Plyta
1953, 1h30, Grèce
KEN RUSSELL’S THE DEVILS
Ken Russell
1971, 1h54, Royaume-Uni / États-Unis
LA CASA DEL ANGEL (La Maison de l’Ange / The House of Angel)
Leopoldo Torre Nilsson
1957, 1h16, Argentine
LA CIOCIARA (Two Women)
Vittorio De Sica
1960, 1h41, France / Italie
LA DÉRIVE (The Drift)
Paula Delsol
1964, 1h23, France
LA SYMPHONIE PASTORALE (Pastoral Symphony)
Jean Delannoy
1946, 1h37, France
L’INNOCENTE (L’Innocent / The Innocent)
Luchino Visconti
1976, 2h10, Italie
LU BING HUA (The Dull-Ice Flower)
Yang Li-Kuo
1989, 1h40, Taïwan
MACHINE GUN KELLY
Roger Corman
1958, 1h24, États-Unis
MEUWEEN STERVEN IN DE HAVEN (Les Mouettes Meurent au Port / Seagulls Die in the Harbour)
Roland Verhavert, Rik Kuypers, Ivo Michiels
1955, 1h27, Belgique
SANSHIRO SUGATA (La Légende du grand judo)
Akira Kurosawa
1943, 1h31, Japon
TILAÏ
Idrissa Ouedraogo
1990, 1h21, Burkina Faso / Suisse / France
THE STRANGER (Le Criminel)
Orson Welles
1945, 1h35, États-Unis
Cinéma de la Plage
Samedi 16 mai
UN HOMME ET UNE FEMME (A Man and a Woman)
Claude Lelouch
1965, 1h42, France
Dimanche 17 mai
ALL THE PRESIDENT’S MEN (Les Hommes du président)
Alan J. Pakula
1976, 2h18, États-Unis
Lundi 18 mai
VIVA MARIA !
Louis Malle
1965, 2h02, France / Italie
Mardi 19 mai
LAND AND FREEDOM
Ken Loach
1995, 1h49, Royaume-Uni/Espagne/Allemagne
Mercredi 20 mai
CRÍA CUERVOS
Carlos Saura
1976, 1h45, Espagne
Jeudi 21 mai
SIGNORE & SIGNORI (Ces Messieurs Dames / The Birds, the Bees and the Italians)
Pietro Germi
1966, 2h00, Italie
Vendredi 22 mai
JE HAIS LES ACTEURS (I Hate Actors)
Gérard Krawczyk
1986, 1h30, France
Samedi 23 mai
MON ONCLE
Jacques Tati
1958, 1h56, France
Galerie photos
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