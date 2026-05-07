Cannes 2026 : La sélection Cannes Classics et Cinéma de la Plage

De la présentation du Labyrinthe de Pan en préouverture du Festival aux copies restaurées de films signés Kurosawa, Russell ou De Sica, cette section confirme qu’elle est un bonheur pour les cinéphiles.

© 2026 Festival de Cannes

La programmation s’annonce cette année encore très éclectique, de la projection en séance de minuit de Fast and Furious pour le vingt-cinquième anniversaire de la franchise, à un court métrage de Jia Zhang-ke, en passant par Une vie manifeste, documentaire sur Michèle Firk, critique de cinéma et militante révolutionnaire.

Sont notamment attendus pour les présentations des films Jia Zhang-ke, Saeed Roustaee, Bruce Dern, Laura Dern, Cate Blanchett, Guillermo del Toro, Jerzy Skolimowski, Dario Argento, Gong Li, Krystyna Janda, Matthias Schoenaerts et Michelle Rodriguez.

Deux œuvres récentes



L’ÂGE D’OR (The Golden Age)

Bérenger Thouin

2026, 1h53, France / Italie

UNE VIE MANIFESTE

Jean-Gabriel Périot

2026, 1h26, France

Trois courts métrages en séance spéciale

DU LING ZHI YING (Torino Shadow)

Jia Zhang-Ke

2026, 32mn, Italie / Chine

GOODNIGHT LAMBY

Dustin Yellin

2026, 15min, États-Unis

ZAMINE BAZI (Playground)

Amirhossein Shojaei

2025, 15mn, Iran / France

Documentaires de cinéma



THE STORY OF DOCUMENTARY FILM (THE 1970s)

Mark Cousins

2026, 1h58, Royaume-Uni

DERNSIE : THE AMAZING LIFE OF BRUCE DERN (Dernsie : La Vie Incroyable de Bruce Dern)

Mike Mendez

2026, 1h51, États-Unis

MAVERICK : THE EPIC ADVENTURES OF DAVID LEAN

Barnaby Thompson

2026, 1h44, Royaume-Uni / États-Unis

VITTORIO DE SICA – LA VITA IN SCENA (Vittorio De Sica – La Vie en scène)

Francesco Zippel

2026, 1h40, Italie

MON COLUCHE A MOI (My Coluche)

Michel Denisot, Camille Bruere et Julie Lazare

1h35, France

NOSTALGIA FOR THE FUTURE (Nostalgie du Futur)

Brecht Debackere

2026, 1h15, Belgique

Copies restaurées

© Universal Pictures

PAN’S LABYRINTH (Le Labyrinthe de Pan)

Guillermo del Toro

2006, 1h58, Mexique

THE FAST AND THE FURIOUS (Fast and Furious)

Rob Cohen

2001, 1h47, États-Unis

PELECHIAN PROJECT (Land of the People, The Beginning, We, The Inhabitants, Seasons)

Artavazd Pelechian

1966-1975, 1h30, Arménie / Biélorussie / Russie

SIERRA DE TERUEL (Espoir)

André Malraux

1938, 1h30, France

MOONLIGHTING (Travail au Noir)

Jerzy Skolimowski

1982, 1h37, Royaume-Uni

METTI UNA SERA A CENA (Disons un soir à dîner / Love Circle)

Giuseppe Patroni Griffi

1968, 2h05, Italie

AMMA ARIYAN (Report To Mother)

John Abraham

1986, 1h55, Inde

BAWANG BIEJI (Adieu ma Concubine / Farewell My Concubine)

Chen Kaige

1993, 2h51, Hong-Kong

CZŁOWIEK Z ŻELAZA (L’Homme de fer / Man of Iron)

Andrzej Wajda

1981, 2h33, Pologne

EVA (Eve)

Maria Plyta

1953, 1h30, Grèce

KEN RUSSELL’S THE DEVILS

Ken Russell

1971, 1h54, Royaume-Uni / États-Unis

LA CASA DEL ANGEL (La Maison de l’Ange / The House of Angel)

Leopoldo Torre Nilsson

1957, 1h16, Argentine

LA CIOCIARA (Two Women)

Vittorio De Sica

1960, 1h41, France / Italie

LA DÉRIVE (The Drift)

Paula Delsol

1964, 1h23, France

LA SYMPHONIE PASTORALE (Pastoral Symphony)

Jean Delannoy

1946, 1h37, France

L’INNOCENTE (L’Innocent / The Innocent)

Luchino Visconti

1976, 2h10, Italie

LU BING HUA (The Dull-Ice Flower)

Yang Li-Kuo

1989, 1h40, Taïwan

MACHINE GUN KELLY

Roger Corman

1958, 1h24, États-Unis

MEUWEEN STERVEN IN DE HAVEN (Les Mouettes Meurent au Port / Seagulls Die in the Harbour)

Roland Verhavert, Rik Kuypers, Ivo Michiels

1955, 1h27, Belgique

SANSHIRO SUGATA (La Légende du grand judo)

Akira Kurosawa

1943, 1h31, Japon

TILAÏ

Idrissa Ouedraogo

1990, 1h21, Burkina Faso / Suisse / France

THE STRANGER (Le Criminel)

Orson Welles

1945, 1h35, États-Unis

Cinéma de la Plage

Samedi 16 mai

UN HOMME ET UNE FEMME (A Man and a Woman)

Claude Lelouch

1965, 1h42, France

Dimanche 17 mai

ALL THE PRESIDENT’S MEN (Les Hommes du président)

Alan J. Pakula

1976, 2h18, États-Unis

Lundi 18 mai

VIVA MARIA !

Louis Malle

1965, 2h02, France / Italie

Mardi 19 mai

LAND AND FREEDOM

Ken Loach

1995, 1h49, Royaume-Uni/Espagne/Allemagne

Mercredi 20 mai

CRÍA CUERVOS

Carlos Saura

1976, 1h45, Espagne

Jeudi 21 mai

SIGNORE & SIGNORI (Ces Messieurs Dames / The Birds, the Bees and the Italians)

Pietro Germi

1966, 2h00, Italie

Vendredi 22 mai

JE HAIS LES ACTEURS (I Hate Actors)

Gérard Krawczyk

1986, 1h30, France

Samedi 23 mai

MON ONCLE

Jacques Tati

1958, 1h56, France

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