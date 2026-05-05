Cannes 2026 : Le Jury de la 79e édition

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News : Le Jury 2026 du Festival de Cannes Jury visionnera les longs métrages de la compétition officielle du Festival de Cannes pour décerner les différents prix, dont le plus attendu est la Palme d’or.

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De gauche à droite : Park Chan-wook © Lee Seung-hee / Demi Moore © Thomas Whiteside / Isaach De Bankolé © Larry Busacca / Laura Wandel © Thomas Laisné / Paul Laverty © Joss Barratt / Stellan Skarsgård © NEON / Ruth Negga © Justin Coit / Diego Céspedes © Tom Chenette / Chloé Zhao © Christian Tierney

Acteur américano-ivoirien, Isaach de Bankolé est révélé en France avec Black mic-mac (1986) de Thomas Gilou, qui lui vaut le César du meilleur espoir masculin. Il entame ensuite une collaboration avec Claire Denis qui débute avec Chocolat et se poursuivra avec d’autres films dont S’en fout la mort (1992) et le récent Le cri des gardes. À l’international, le comédien témoigne d’un éclectisme en étant dirigé à plusieurs reprises par Jim Jarmusch (Ghost Dog : La voie du samouraï, 1999) tout en apparaissant dans des blockbusters comme Black Panther (2018) et Black Panther : Wakanda Forever (2022) de Ryan Coogler.

Réalisateur chilien, Diego Céspedes a été révélé à la Cinéfondation de Cannes avec L’été du lion électrique. Quatre ans plus tard, il présente le court métrage Les créatures qui fondent au soleil (2022) à la Semaine de la Critique. La consécration arrive avec son premier long, Le mystérieux regard du flamant rose, qui obtient le Prix Un Certain Regard en 2025. Le film frappe par son discours de tolérance et sa forme audacieuse. Notre collaboratrice Nadia Meflah, qui convoquait les références de Borzage, Sirk, Vecchiali et Fassbinder, pouvait écrire : « Ce jeune prodige du cinéma chilien impressionne par sa poétique du regard, au nom de l’amour, cette puissance quasi mystique, qui renverse tout et tout le monde, à commencer par les plus endurcis, des mineurs perdus au cœur du désert chilien. »

Scénariste britannique né d’une mère irlandaise et d’un père écossais, Paul Laverty est célèbre pour sa collaboration avec le réalisateur Ken Loach. Deux palmes d’or cannoises ont couronné leur travail, à savoir Le vent se lève (2006) et Moi, Daniel Blake (2016). Les deux hommes ont une prédilection pour un cinéma social dénonçant le sort des ouvriers et travailleurs précaires du libéralisme anglais, dans une approche qui mêle gravité, touches d’humour et sincérité humaniste. Parmi leurs autres longs métrages, on peut citer Sweet Sixteen (2002), qui a valu à Laverty le Prix du scénario à Cannes. On lui doit aussi l’écriture de longs métrages de la cinéaste espagnole Icíar Bollaín, dont Même la pluie (2010).

Actrice américaine, Demi Moore a débuté sa carrière en 1981. Elle devient une grande vedette à la décennie suivante avec Ghost (1990) de Jerry Zucker, Des hommes d’honneur (1992) de Rob Reiner, Proposition indécente (1993) d’Adrian Lyne, Harcèlement (1994) de Barry Levinson ou La jurée (1996) de Brian Gibson. Mais la qualité moyenne des ses films, des échecs commerciaux répétés et les trahisons de la mode ternissent un peu son étoile par la suite. Malgré son rôle remarqué dans Margin Call (2011) de J.C. Chandor, elle peine à retrouver son statut de star. C’était sans compter The Substance (2024) de Coralie Fargeat, succès critique et public, où elle effectue un come-back inespéré. Dans ce réjouissant récit fantastique, satire du jeunisme ambiant, elle livre la meilleure prestation de sa carrière.

Actrice éthiopienne ayant grandi en Irlande et en Angleterre, Ruth Negga s’est partagée entre théâtre, cinéma et télévision. Sur scène, elle interprète notamment le rôle-titre de Hamlet dans une production donnée à Dublin et New York. Au petit écran, elle est connue pour Présumé innocent et Preacher. Ruth Negga est surtout dans le cœur des cinéphiles pour le touchant Loving de Jeff Nichols, en compétition officielle au Festival de Cannes 2016, mélodrame qui nous transporte dans l’Amérique ségrégationniste des années 50, et qui lui a valu une nomination à l’Oscar.

Acteur suédois, Stellan Skarsgård connaît une brillante carrière internationale depuis les années 90. Il est connu en tant qu’interprète fétiche de Lars von Trier, qui a donné un élan à son parcours avec Breaking the Waves (1996), et l’a admirablement dirigé dans des films comme Dancer in the Dark (2000) et Melancholia (2011). D’autres réalisateurs ont collaboré avec le comédien, tels que Bo Widerberg, Erik Skjoldbjærg, David Fincher et Denis Villeneuve. En 2025, Stellan Skarsgård trouve un autre grand rôle à sa mesure en incarnant un cinéaste tentant de renouer avec sa fille dans Valeur sentimentale de Joachim Trier, pour lequel il a obtenu le Golden Globe du meilleur second rôle masculin.

Réalisatrice belge, Laura Wandel se fait d’abord remarquer par des courts métrages. Son premier long, Un monde (2021), remporte le Prix FIPRESCI pour la section Un Certain Regard du Festival de Cannes. Présenté en ouverture de la Semaine de la Critique 2025, L’intérêt d’Adam rencontre un beau succès auprès de la presse. Léa Drucker incarne une infirmière décidée à tout mettre en œuvre pour aider une jeune femme désœuvrée, quitte à affronter sa hiérarchie. Notre collaborateur Laurent Cambon pouvait écrire : « Ce film, à la fois intime et universel, dresse un portrait sans concession de la précarisation à la française. Un instantané brut, lucide, et profondément engagé. »

Réalisatrice chinoise, Chloé Zhao est révélée à la Quinzaine des Réalisateurs. Elle dépeint de beaux portraits de minorités précarisées en territoire américain avec Les chansons que mes frères m’ont apprises (2015) et The Rider (2017). Son chef-d’œuvre, Nomadland (2020), est l’histoire d’une sexagénaire en marge, à propos duquel notre collaborateur Julien Rocher écrivait : « En résulte un long métrage troublant, à la lisière du cinéma-vérité, où l’imagerie quasi fantastique se mêle à un geste artistique audacieux, comme nul autre pareil. » Après ce film qui triomphe aux Oscars, elle surprend en collaborant avec Marvel pour Les éternels (2021) qui est diversement apprécié, avant de se tourner vers un cinéma plus classique et consensuel avec Hamnet (2025).

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