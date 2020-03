La culture impactée par le coronavirus

News : Les annulations des manifestations culturelles se multiplient à mesure que la pandémie du Covid-19 progresse : ainsi, on a appris que l’édition 2020 du célèbre Printemps de Bourges ne se déroulera pas et que le festival Quais du polar était suspendu. Quant au Festival de Cannes, qui est prévu dans deux mois, du 12 au 23 mai, il n’est pour l’instant pas en péril, mais les organisateurs ont déclaré qu’ils étaient prêts à s’adapter aux normes en vigueur.

En outre, les établissements culturels ferment les uns après les autres : deux des endroits les plus célèbres de Paris, la tour Eiffel et le musée du Louvre, ont vu leur accès aux visiteurs suspendu pour une durée indéterminée. D’autres lieux très fréquentés de la capitale sont également concernés : le Musée d’Orsay, le Musée de l’Orangerie, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, l’Institut du monde arabe, la Bibliothèque nationale de France, le Musée de l’homme, les Galeries du Jardin des plantes et le Musée du Quai Branly. A proximité de Paris, le château de Versailles a également fermé ses portes jusqu’à nouvel ordre. Dans d’autres pays du monde, des structures emblématiques sont également impactées : le Métropolitan Museum de New York ou le musée du Prado à Madrid, par exemple, qui sont inaccessibles. Au Japon, le Mori Art Museum à Tokyo, le Kyoto National Museum et le National Museum of Art à Osaka ne sont plus ouverts. Ailleurs, des établissements ont fortement limité l’accès, comme la Sagrada Familia à Barcelone, qui réduit l’accueil à 1000 visiteurs simultanément.

En revanche, l’Angleterre n’a fermé aucun de ses musées.