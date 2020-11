La Femme des steppes, le flic et l’œuf - test DVD

Résumé : Dans la steppe mongole foulée par des chevaux sauvages se croisent une bergère à dos de chameau, un policier fraîchement émoulu de son école, un commissaire torpide à deux pas de la retraite, une louve et ses louveteaux. Au centre de cette étrange molécule, un corps féminin gît, trace d’un assassinat. C’est de ce corps inerte, irréel, que naît la rencontre. L’essentiel est-il de résoudre le crime ? Rien n’est moins sûr.

Le DVD - Film

Critique : Le DVD se compose du film, d’une masterclasse de Wang Quan’an animée par le critique de cinéma Pascal Mérigeau au Forum des Images et d’une interview d’Aymeric Pilarski, directeur de la photographie du film.

En ces temps de confinement, on ne saurait trop conseiller le visionnage du superbe La Femme des steppes, le flic et l’œuf. S’évader en Mongolie dans des paysages étendus à perte de vue, passer la nuit contre un chameau ou dans une yourte, voilà qui a de quoi réjouir.

Critique intégrale du film à retrouver ici.

© Wang Quan'an

Le DVD - Bonus

En ce qui concerne les bonus du DVD, on s’enrichira de l’entrevue réalisée avec le vif Aymeric Pilarski, qui a beaucoup à dire sur les conditions extrêmes du tournage, mais aussi sur la grande liberté dont a joui le film lors de sa conception. Les conditions techniques de la création sont abordées avec précision et méritent tout particulièrement d’être mentionnées ici.

La masterclasse sera réservée aux plus studieux d’entre les spectateurs par sa nature même : interprétariat simultané du chinois et montage exhaustif. L’entretien pourrait sans doute gagner à être sous-titré et remonté pour plus de brièveté. On en tirera cependant une vision panoramique de l’œuvre de Wang Quan’an et le plaisir de quelques extraits d’autres films du réalisateur, (Le Mariage de Tuya, La Tisseuse et Apart Together). De ses débuts à nos jours, celui qui s’apprête à tourner un film sur le mur de séparation entre le Mexique et les États-Unis est décidément un cinéaste en mouvement. Ce DVD nous le confirme et nous offre une gracieuse idée de cadeau, avant Noël.