La Grande Histoire de l’écriture, de l’écriture cunéiforme aux émojis – Vitali Konstantinov - la chronique BD

Résumé : La Grande Histoire de l’écriture, de l’écriture cunéiforme aux émojis retrace la naissance de l’écriture, de son développement et des apparitions de multiples alphabets, syllabaires et autres logogrammes qui sont nés au cours des millénaires passés.

Cette bande dessinée de grande taille n’est pas très épaisse avec ces soixante-dix pages, mais ne vous y trompez pas : elle est dense. Ces grandes doubles planches offrent un large panel d’informations. Les personnages historiques s’enchaînent, car que serait l’écriture sans ces gens qui un jour décident de poser des lettres, des pictogrammes sur les sons qu’émettent leurs compatriotes ?

Au XXe siècle encore, des gens ont créé des alphabets pour aider un peuple, une population, à mettre par écrit ses paroles. Saviez-vous qu’une organisation recense tous ces alphabets, les numérise pour les rendre accessible à nos ordinateurs ? Les anecdotes se suivent et parfois se ressemblent un peu. En effet, un être humain est toujours au départ. Parfois, on ne saura jamais qui, mais bien souvent, on a des traces... écrites !

Vitali Konstantinov – La Joie de Lire pour l'édition française

Parcourant les continents en même temps que l’histoire, vous serez bien vite happé par les graphies de toutes ces lettres, de toutes ces syllabes, ces pictogrammes, et il se peut bien que vous ayez envie de fouiner de votre côté pour en voir et en savoir plus encore que la masse d’informations que Vitali Konstantinov nous offre.

Vitali Konstantinov – La Joie de Lire pour l'édition française

Mais attention, vous ne tenez pas entre vos mains une encyclopédie illustrée : il s’agit bien d’une BD, historique, documentée et drôle. Les dessins noir et blanc, ornés de rouge, de Vitali Konstantinov, permettent de recréer des situations parfois décalées, souvent réalistes, qui aident à retenir certains éléments. Le graphisme stylisé, les personnages parfois caricaturaux, nous entraînent vers la pente du rire, désamorçant le côté didactique.

Certes, la densité et la structure éclatée de ce recueil pourrait vous faire un peu peur, mais le sujet est tellement riche qu’il ne peut être qu’effleuré. Et en l’abordant avec la richesse de son savoir et de sa documentation, L’auteur nous offre le tremplin nécessaire pour plonger dans le monde de l’écriture.

Un conseil : ne vous précipitez pas pour tout dévorer d’une traite. Bien au contraire, prenez le temps de lire quelques planches sur un continent, un pays, de parcourir les extraits d’alphabets présents, de digérer le vocabulaire spécifique de cet univers grâce – entre autres – au lexique final, et savourez ce voyage. Voire, pourquoi pas, prenez un crayon et une feuille et essayez de reproduire ces signes porteurs de sens, et ressentez les cultures qui se cachent derrière.

La Grande Histoire de l’écriture, de l’écriture cunéiforme aux émojis nous offre le plaisir du voyage, du dessin, et surtout, bien évidemment de l’écriture. Culture, informations, rire et surprise sont au rendez-vous de cette bande dessinée grand format à découvrir au plus vite.