La maison du canal - José-Louis Bocquet, Édith - la chronique BD

Résumé : Edmée, seize ans, vient de perdre son père. Elle quitte Bruxelles pour être recueillie par un oncle. Arrivée dans la maison de ce dernier, elle en apprend le décès. Elle reste alors dans un environnement campagnard et rude bien différent de celui dans lequel elle a grandi, en compagnie d’une tante, de cousins et cousines qu’elle ne connaît pas. Edmée imagine assez vite qu’elle peut tirer son épingle du jeu. Voit-elle juste ?

José-Louis Bocquet - Édith / Dargaud

La maison du canal est en quelque sorte une histoire de manipulation. Une jeune femme victime des aléas de la vie (la mort de ses deux parents) refuse de devenir spectatrice de son existence, d’être chosifiée et intrigue en vue de conserver sa liberté.

Ce récit repose sur un paradoxe : tout va très vite, mais au sein d’un rythme plutôt lent. Ainsi, dès le début, se produit un événement inattendu et il y a fréquemment des rebondissements, des revirements et des accidents. S’il se passe finalement pas mal de choses, cela est tempéré par un rythme lent qui semble rendre compte de l’état d’enfermement dans lequel se retrouve Edmée : elle doit apprendre petit à petit à composer avec les lieux, les habitants, les mœurs, les situations… Elle-même compte sur la rapidité de certaines personnes et sur la lenteur d’autres.

Le scénario de José-Louis Bocquet met bien en valeur l’histoire particulièrement forte de Georges Simenon et accorde au dessin la place centrale. Par sa manière de donner corps aux lieux, aux personnages (notamment à leur psychologie et à leurs démons), aux situations, aux ressentis… Édith élabore un théâtre de papier intense, vibrant et terrifiant. À l’image de son existence et de ses habits de deuil, Edmée est sombre, mais elle illumine ceux se tenant autour d’elle, la lumière parvenant à poindre dans cet univers fait de ténèbres. Un seul tout petit bémol : la réalisation de la couleur par ordinateur tempère parfois la force des dessins, mais cela tient du détail tant ce récit à la cruauté implacable est intense et fort.

