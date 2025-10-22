La mère vénère - Camille Besse - la chronique BD

Le 22 octobre 2025
- Scénariste : Camille Besse>
- Dessinateur : Camille Besse
- Coloriste : Camille Besse
- Genre : Chronique sociale, Société, Humour
- Editeur : Glénat
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 10 septembre 2025
Né dans feu le magazine Causette, cette mère vénère évolue dans des gags particulièrement bien construits.
Résumé : Une mère élève seule sa fille. Au quotidien, elle est soumise à un rythme infernal, tout en ayant droit aux questions et remarques de sa descendance, pas toujours agréables, voire embarrassantes. Mais elle ne se laisse pas faire, sa colère la poussant à affronter l’hypocrisie, la bêtise et/ou la violence de ses congénères. Son caractère bien trempé lui permet également de faire face à certaines galères. Aussi « vénère » soit-elle, cette mère fond devant les comportements et/ou trouvailles de son enfant.
Camille Besse / Glénat
Camille Besse a le sens du rythme nécessaire à la bande dessinée d’humour et plus particulièrement à celle qui se développe en une seule page. Si les situations sont le plus souvent bien campées et drôles, les chutes sont régulièrement surprenantes, constituant un point d’orgue. Ainsi, à plusieurs reprises, l’autrice joue sur un décalage entre ce qui est suggéré et le résultat, notamment en employant un vocabulaire qui induit une connotation sexuelle et une chute qui amène le gag ailleurs.
Camille Besse / Glénat
Le dessin, expressif et dynamique, agit véritablement comme un moteur, faisant avancer les saynètes et leur dimension comique autant, si ce n’est davantage, que les dialogues.
Camille Besse / Glénat
Bien des pages s’avèrent hilarantes. En poussant le curseur assez loin dans les comportements et pensées de la mère vénère, notamment du côté de sa mauvaise foi - qui peut être une réponse à celle qui lui est adressée -, Camille Besse conduit parfois son personnage sur un terrain quasiment réactionnaire… pointant ainsi l’écart entre les idées et les comportements ?
Camille Besse / Glénat
88 pages, 14 €
