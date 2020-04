La programmation musicale de Radio France dévoilée

News : Cette année encore, Radio France propose plus de deux cents concerts et donne la possibilité d’entendre l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France dans des répertoires qui, de Beethoven à Stravinsky, de Bach à Dusapin, Mahler, mais aussi Zappa, Reich ou Piazzolla, couvrent quatre siècles de musique, avec un bel éclectisme. L’occasion d’entendre dans l’Auditorium (1461 places), mais également au Studio 104 (856 places), ainsi qu’en région et dans le cadre de tournées internationales, les interprètes, solistes et chefs dont quatre directeurs musicaux (Emmanuel Krivine, Mikko Franck, Martina Batič, Sofi Jeannin), qui comptent parmi les plus brillants de la scène musicale contemporaine.

En attendant ces prestations dans une configuration habituelle, les concerts filmés des formations de Radio France (3 000 enregistrements disponibles) sont disponibles sur la plateforme France Musique, à laquelle l’internaute peut accéder gratuitement toute l’année.

Ouverture de la saison

Les quatre formations musicales de Radio France seront présentes les 17 et 18 septembre, pour l’ouverture de la saison des concerts à l’Auditorium de Radio France et en direct sur France Musique.

Le 17 septembre, Emmanuel Krivine, pour sa dernière saison comme directeur musical de l’Orchestre National de France, interprètera notamment Till l’Espiègle de Richard Strauss et la Deuxième Symphonie de Schumann.

Le lendemain, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France conduits par la baguette de Mikko Franck proposenront la Messe de Stravinsky, des fragments du Martyre de saint Sébastien de Debussy, le Troisième Concerto pour piano de Rachmaninov avec la pianiste Anna Vinnitskaya, et deux créations (Beehoven is calling de Kaija Saariaho et une œuvre de Camille Pépin).

En deux concerts, les principales thématiques de la saison seront abordées par les formations musicales : Richard Strauss, Anniversaire Stravinsky, Intégrale des concertos pour piano de Rachmaninov, et la création d’œuvres de notre temps.

Artistes en résidence

Radio France accueille pour cette nouvelle saison six artistes en résidence aussi variés que le pianiste Benjamin Grosvenor, la violoniste Patricia Kopatchinskaja, le violoncelliste Jean-Guihen Queyras, la soprano et chef d’orchestre Barbara Hannigan, l’organiste Karol Mossakowski et le Quatuor Diotima qui viendront enrichir l’offre des formations.

Beethoven

Les formations musicales prolongent la célébration du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck présente pour son concert d’inauguration de la saison des concerts, en création française, une œuvre de Kaija Saariaho, Beethoven is calling, en forme de clin d’œil.

La Pastorale est au programme de l’Orchestre National de France, sous la direction de Nicholas Collon, ou la Cinquième avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, pour les Clés de l’orchestre présentés par Jean-François Zygel, ou encore l’incontournable Neuvième de Beethoven, interprétée pour fêter la nouvelle année avec le Chœur de Radio France et l’Orchestre Philharmonique.

Mais des œuvres moins notoires seront proposées comme la Cantate sur la mort de Joseph II ou la Cantate pour l’ascension au trône de l’Empereur Leopold II, avec le National et le Chœur de Radio France, sous la direction de Václav Luks, tout comme l’ouverture Jour de fête.

Cette année anniversaire se conclura avec la Missa Solemnis qui rassemblera l’Orchestre National de France et le Chœur de Radio France, sous la direction d’Andrés Orozco-Estrada.

Compositeurs russes

Les compositeurs russes sont également célébrés, notamment Igor Stravinsky et Sergueï Rachmaninov. Pour le cinquantième anniversaire de la disparition d’Igor Stravinsky, ses compositions émailleront la saison des formations musicales permanentes de Radio France.

Pour l’Orchestre Philharmonique de Radio France : La Messe, le Capriccio pour piano et orchestre ou le Chant funèbre dirigés par Mikko Franck, L’Histoire du soldat pour le jeune public, mais aussi dans sa version pour trio, Petrouchka sous la direction de Yuri Temirkanov et Pulcinella interprété par Barbara Hannigan.

Pour l’Orchestre National de France, le Scherzo fantastique et le Concerto pour piano et instruments à vents par Alexander Toradze et Gianandrea Noseda, Le Chant du rossignol par Rafael Payare, L’Oiseau de feu par Emmanuel Krivine ou le Sacre du printemps par Cristian Măcelaru. Le Chœur, en ce qui le concerne, reprendra Les Noces.

Les deux formations symphoniques offriront également l’intégrale des Concertos pour piano de Rachmaninov. Anna Vinnitskaya interprètera le Troisième Concerto et Nicholas Angelich le Premier Concerto, tous les deux sous la direction de Mikko Franck. Quant à Cristian Măcelaru, il dirigera le Deuxième Concerto joué par Benjamin Grosvenor et le Quatrième par Simon Tprčeski. Sans oublier la Rhapsodie sur un thème de Paganini avec Boris Berezovsky.

Richard Strauss

Tout au long de la saison, le compositeur Richard Strauss sera également à l’honneur.

Emmanuel Krivine inaugure la saison de l’Orchestre National de France avec des extraits de Capriccio et Till l’Espiègle, il programme Mort et Transfiguration le 18 mars et, le 17 juin, pour son dernier concert comme directeur musical, il interprétera Une Vie de héros. Mais c’est dans la fosse du Théâtre des Champs-Elysées que l’Orchestre National de France pourra exprimer au mieux ses talents pour une Salomé d’exception campée par Patricia Petibon et dans la mise en scène de Krysztok Warlikowski.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France ne sera pas en reste, avec Mikko Franck qui dirigera Don Juan, et la suite du Chevalier à la rose. Barbara Hannigan, quant à elle, abordera Les Métamorphoses.

D’autres œuvres de Richard Strauss sont parsemées tout au long de l’année : le Prélude festif pour orgue, la Sérénade pour vents, le Quatuor avec piano qui sera interprété par Benjamin Grosvenor.

Musique de films

Depuis plusieurs saisons, la musique de films est au programme. L’année 2020-2021 ne dérogera pas à la règle.

Trois ciné-concerts sont proposés (hommage à Georges Méliès, Le Fantôme de l’Opéra, et le cinéma sonore avec Les aventures de Tintin) et deux compositeurs seront à l’honneur cette année : Howard Shore, dans le cadre d’un week-end avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, et le Chœur de Radio France et Gabriel Yared, dans le cadre du Prix France Musique Sacem de la musique de film.

Création

La musique d’aujourd’hui notamment portée par l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise permettra d’entendre des créations d’œuvres de Camille Pépin, Einojuhani Rautavaara, Yann Robin, Zad Moultaka, Pascal Zavaro, Thierry Escaich, Benjamin Attahir, Guillaume Connesson, Kaija Saariaho, Sivan Eldar, Hans Abrahamsen, Thomas Adès, Mark-Anthony Turnage, Magnus Lindbger, Eric Tanguy, Olga Neuwirth, pour n’en citer que quelques-uns... Et aussi Pascal Dusapin à qui sera consacrée la 31e édition du festival Présences.

Les partenariats avec des institutions telles que l’INA GRM, le festival d’Automne à Paris et le festival ManiFeste IRCAM sont poursuivis.

Baroque

Une place de choix est également accordée à la musique baroque depuis plusieurs saisons.

Ce répertoire est à la fois abordé par les formations maisons, avec des guides tels que Trevor Pinnock, Ton Koopman, Raphaël Pichon, Thomas Hengelbrock ou Leonardo García Alarcón, pour notamment mettre en lumière des œuvres majeures de Jean Sébastien Bach (Messe en si, Passion selon St Jean, Passion selon St Mathieu...). C’est aussi l’occasion de recevoir des formations emblématiques : Café Zimmermann, Le Consort, Ensemble Ausonia, La Chapelle harmonique, Le concert de la loge et l’Ensemble les surprises.

Hors des sentiers battus

Le Philhar s’aventure une fois de plus hors des sentiers battus

Les musiciens feront voyager de Bamako à Salvador de Bahia, grâce au Concerto pour Kora avec Ballaké Sissoko, dans le cadre de la saison africaine de l’Institut français, et grâce à la création française de l’opéra Amor Azul de Gilberto Gil, avec le Chœur de Radio France. Est également prévu un détour vers l’Argentine d’Astor Piazzolla, dont on fêtera le centenaire de la naissance. Ce sera l’occasion de rencontres artistiques inhabituelles, tout comme le concert consacré au cabaret avec Olivier Py, le Concerto pour guitare électrique de Bryce Dessner, les trois concerts consacrés à Frank Zappa ou la 7e édition du Hip Hop Symphonique.

Le Grand Tour de l’Orchestre National de France

L’Orchestre National de France étant, comme son nom l’indique, l’orchestre de tout le pays, outre ses concerts à Paris et ses tournées internationales, il effectuera désormais chaque saison un Grand Tour, dans l’esprit des artistes européens, qui, au XIXe siècle, partaient visiter les sites et les paysages emblématiques de l’Europe, dont la fréquentation nourrissaient leur expérience intérieure et stimulaient leur imagination.

Ce Grand Tour du National prendra peu à peu corps dès la saison 2020-2021, au cours de laquelle l’ONF donnera une vingtaine de concerts dans la France entière.

Chorus Line

Sous l’impulsion de Martina Batič, le Chœur de Radio France s’empare cette saison d’un répertoire a capella exigeant et met à l’honneur la musique chorale, à la faveur de onze rendez-vous baptisés « Chorus Line », dont huit donnés par le Choeur de Radio France et deux par d’autres formations internationalement reconnues : le Choeur Accentus et le RIAS Kammerchor de Berlin – sans oublier la Maîtrise de Radio France, qui intègre ce cycle avec un ambitieux programme Solstice.

Ce sera l’occasion d’entendre les Vêpres de Rachmaninov, de grandes pages vocales de Leonard Bernstein, Carmina Burana de Carl Orff, des œuvres de compositeurs aussi différents que Stravinsky, Dallapiccola, Frank Martin ou Guillaume Connesson, sans oublier deux œuvres nouvelles de Thierry Machuel et Philippe Bodin, données en création.

Jeune public

Les formations musicales de Radio France s’adresseront une nouvelle fois aux enfants et aux adolescents pour les sensibiliser au répertoire symphonique, grâce à des formules originales pour le jeune public, de 3 à 16 ans : créations, concerts-spectacles, contes, concerts-fiction et fictions sans concert.

Au cours de cette saison, avec Le Petit Chaperon rouge et l’histoire d’Adèle qui se cache la tête dans un sac, avec des contes venus d’Afrique et l’échappée du violoniste Albert en Argentine, ou encore le Roi Arthur selon Purcell et L’Histoire du soldat selon Stravinsky, ainsi que le retour de Momo et celui de Marina Cedro qui chante et raconte au milieu d’un immense livre pop-up, le jeune public sera en terrain familier.

Mais de nouvelles rencontres sont également au programme au pays des sons, de la musique de chambre et de la danse, sans omettre une nouvelle série de concerts-fiction en collaboration avec France Culture et la Comédie-Française, qui permettront de retrouver de grands textes adaptés de la littérature, comme Pinocchio ou L’Île au trésor, un classique du théâtre comme Mithridate, mais aussi, et pour la première fois en public, Les aventures du Petit Nicolas, et un salut à Jean de La Fontaine pour son 400e anniversaire. Bref, un programme particulièrement éclectique !

Jazz

Enfin, le mythique Studio 104 accueillera toutes les générations d’artistes sélectionnées par Arnaud Merlin comme Baptiste Trotignon, Nguyen Le “Streams” Quartet, Leïla Martial, Théo Ceccaldi Trio, Géraldine Laurent, l’Orchestre National de Jazz, Marc Ducret, Emile Parisien et bien d’autres.