La rose et l’olivier - Mélaka - la chronique BD

Résumé : Cette adaptation en roman graphique de l’autobiographie de Gudule par sa fille Mélaka montre l’adolescence puis l’âge adulte d’une mère-fille, face aux difficultés mises en place par les hommes, la société et les normes d’une époque.

Critique : Raconter la vie de ses parents fait partie de ces expériences qui requiert un courage inouï, surtout quand le passé n’a pas été tendre avec eux. Pour Mélaka, évoquer l’adolescence puis le début de l’âge adulte de sa mère Gudule, la bravoure et la ténacité sont bluffantes : ce roman graphique n’est pas un dialogue générationnel, mais bien une adaptation de l’autobiographie laissée par la mère, disparue aujourd’hui, mais qui vit pour toujours à travers ces pages. Jeune adolescente séduite, puis maltraitée par un vieil artiste manipulateur et toxique (les pages sur son ménage à trois avec une étudiante néerlandaise sont vraiment pénibles, mais montrent une société qui préfère cela à une mère célibataire), enfin son exil au Liban, avec les multiples vies qui l’attendent là-bas (séjour chez oncle, premier amour, puis second mouvementé...), le tout jalonné par ses relations conflictuelles avec ses parents, peu enclins à pardonner le péché ou garantir son indépendance... Les écueils ont été gigantesques, mais Mélaka, sans jamais s’inclure autrement que par des pleurs de nourrisson, met en lumière ce que tant de femmes, ces mères-filles à travers l’Histoire, ont eu à vivre et ont eu à fournir comme courage : une dose largement supérieure à celle de tous les conquérants du monde, et donc un récit à lire plus fort qu’une biographie de Napoléon ou César.

© Delcourt / Mélaka

Le dessin de La Rose et l’Olivier est clairement dans la veine du roman graphique : discret, simple, il se fond dans les pensées, les dialogues des personnages comme un moule évasif, propre à s’adapter à toutes les situations : les rues belges ressemblent ainsi à celles de Beyrouth, et les humains se ressemblent partout, les grimaces ou les sourires se chargeant de véhiculer bon nombre d’émotions, davantage qu’à travers les regards. Les joues rosies par l’amour, les bleus sur les bras causés par des coups sont autant de petites couleurs qui viennent égayer ce blanc immaculé du corps, comme une Marie-Madeleine de la Renaissance qui verrait ses bras albâtres se ternir, avant de redevenir angélique.

© Delcourt / Mélaka

Adaptation d’une autobiographie intime et de famille, ce recueil de vie signé Mélaka invite à découvrir évidemment la vie de sa mère, mais à travers elle toutes les vies de celles qui ont su passer outre la société de leur époque, pour faire triompher l’amour.