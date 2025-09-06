La sorcière de Londres – Nina Six – la chronique BD

Résumé : Au printemps 1918, alors que les combats de la Première guerre mondiale font rage en Europe, l’écrivaine Stella Benson vit à Londres, dont elle arpente régulièrement les rues avec son fidèle compagnon, le chien David, et écrit des poèmes dans la chambre qu’elle loue à Oneleg, sa bienveillante logeuse. Célibataire par choix, elle peine à joindre les deux bouts en dépit de son ascendance bourgeoise, et doit se résoudre à accepter des travaux manuels, ce qui n’est pas une sinécure. Pour sortir de la morosité du quotidien, l’écrivaine couche sur papier la vie de Sarah Brown, son double imaginaire qui rencontre une véritable sorcière, Miss Watkins, capable de voler sur son balais pour combattre les avions allemands et qui loge gratuitement son amie dans sa curieuse maison, baptisée Living Alone…

Critique : Autrice remarquée pour ses albums destinés à la jeunesse, Nina Six s’est plongée dans les documents – lettres, journaux... – laissés par l’écrivaine Stella Benson (1882-1933), conservés aux archives de la bibliothèque de Cambridge, pour proposer cette biographie poétique et pleine de douce fantaisie. Nina Six se concentre sur l’année 1918 pour créer deux narrations parallèles, qui se concentrent sur la vie réelle de Stella Benson et celle de son double imaginaire Sarah Brown, personnage principal de son roman Living Alone (dont la traduction française, La vie seule, a connue une publication en 2021 aux Éditions Cambourakis).

© Nina Six / Sarbacane La vie quotidienne de Stella Benson chez sa logeuse, dans le Londres de 1918.

Cette double narration fait le sel de cet album aux jolies aquarelles. La couleur assure la cohérence de l’ensemble, chaque séquence dans la vie quotidienne de Stella Benson ou dans celle qu’elle imagine pour Sarah Brown étant déterminée par une colorisation différentes. Nina Six joue notamment sur l’atmosphère enchanteresse crées par les teintes violacées. Les personnages sont dessinés avec peu de traits, mais cela suffit à donner aux personnages leur expressivité, dans une tradition graphique qui emprunte à la caricature. La sorcière de Londres parvient de cette manière à montrer à la fois la difficulté de la vie des civils en période de guerre et la capacité d’évasion de la littérature, en nous faisant partager l’univers de cette écrivaine trop méconnue. L’album met également en évidence le choix fait par l’écrivaine de rester célibataire en dépit de la pression sociale, un choix de vie inhabituel qui lui fait renoncer à un confort de vie bourgeois. Pour Benson, qui préfère la fidélité de son chien à la compagnie des hommes, la liberté est à ce prix.

© Nina Six / Sarbacane L’apparition de la sorcière Watkins dans l’univers imaginé par Stella Benson.

Avec La sorcière de Londres, Nina Six rend un très bel hommage à une écrivaine de fantasy talentueuse et touchante, amie de Virginia Woolf, qui mérite bien d’être redécouverte. Et si, en ces temps moroses, nous avions besoin de l’imagination de Stella Benson ?