La véritable sexualité débridée des animaux – Erroc, Alain Sirvent - la chronique BD

Erroc écrit cette BD qui nous en apprend beaucoup sur la sexualité des animaux. Alain Sirvent dessine toutes ces situations folles et pourtant véridiques. David Lunven réalise la mise en couleurs de cette nature atypique. Une BD où l’on apprend en riant, mais qui est interdite au moins de douze ans.

Résumé : Le récit commence avec la drôle de vie de l’antéchinus de Stuart, un marsupial vivant en Australie. Il se nourrit pendant dix mois et passe deux semaines de copulation infernale avec toutes les partenaires qu’il croise, avant de s’effondrer raide mort...

Critique : Erroc fait le choix de nous présenter différentes espèces et leurs modes de reproductions, sur terre, dans les airs, au fond des mers. On découvre avec étonnement les mœurs des lamproies, des girafes ou encore de l’acarien acarophenax. On passe aussi par des modes de reproduction plus connus, comme la mante religieuse ou le cochon. Les animaux parlent et partagent avec nous leurs craintes ou leur désir. Et qu’on les connaisse ou pas, on apprend toujours quelque chose sur leur vie sexuelle, souvent étonnante.

La BD se finit par un cahier pédagogique où l’on apprend pourquoi s’intéresser à la vie sexuelle des animaux et surtout, il est précisé l’importance de ne pas faire des parallèles avec l’être humain, mais bien de comprendre la diversité de la nature et ce que ça implique en termes d’évolution.

© Erroc et Alain Sirvent / Bamboo

Alain Sirvent dessine toute cette galerie de poissons, de primates, d’insectes, d’oiseaux en tout genre et en pleine action. Il sait les rendre très expressifs, on s’amuse autant par le dessin que par les histoires racontées. La mise en abyme où ces animaux, tout en vivant leur sexualité particulière, parlent et s’expriment comme des humains crée un décalage source de l’humour. La BD reste interdite au moins de douze ans, certains modes de reproductions mêlant sexe et violence peuvent permettre de comprendre ce choix.

Les gags en une planche, réalisées en gaufrier, varient en nombre de cases. David Lunven réalise les couleurs et sait nous faire voyager des savanes herbeuses au cœur des océans. Le choix des couleurs permet aussi de rendre encore plus réalistes ces animaux, même si la BD joue sur un style légèrement cartoon.

La véritable sexualité débridée des animaux nous en apprend plus, avec humour, sur les moeurs sexuelles de nombre des animaux qui nous entourent.