Mort de la réalisatrice et autrice de BD Marjane Satrapi

Réalisatrice et autrice de bande dessinée franco-iranienne, Marjane Satrapi est née en 1969 en Iran. Élevée dans une famille intellectuelle progressiste, elle passe son enfance durant les dernières années du régime autoritaire du shah puis lors de l’instauration de la République islamique. Après un séjour au lycée français de Vienne, Marjane Satrapi se forme aux beaux-arts à Téhéran puis aux arts décoratifs à Strasbourg.

Elle se lance ensuite dans la bande dessinée et connaît un succès critique et public avec les quatre volumes de Persepolis (2000-2003). Ces récits autobiographiques explorent les thèmes de la liberté individuelle, de l’exil et de la création. Suivent notamment Broderies et Poulet aux prunes. En 2007, en collaboration avec Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi adapte à l’écran Persepolis, avec un casting vocal porté par Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, Chiara Mastroianni et Simon Abkarian.

Le film obtient plusieurs récompenses dont le Prix du Jury au Festival de Cannes et le César du meilleur scénario adapté. Marie Besnard écrivait à propos du long métrage : « Un petit bijou drôle et sensible, visuellement très abouti. Une œuvre profondément originale, universelle et humaniste, dans la lignée des grands maîtres iraniens. » Les deux auteurs récidivent avec Poulet aux prunes (2011) qui marque moins les esprits.

En solo, Marjane Satrapi s’essaye à la fiction avec La bande des Jotas (2012), The Voices (2014) et Paradis Paris (2024). Elle s’est aussi distinguée par son engagement politique et culturel autour du mouvement iranien « Femme, Vie, Liberté » ainsi que par ses activités d’artiste peintre. Marjane Satrapi est décédée en juin 2026 à l’âge de 56 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre majeure, entre bande dessinée, cinéma et militantisme.