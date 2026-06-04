Mort de la réalisatrice et autrice de BD Marjane Satrapi

Le 4 juin 2026
Marjane Satrapi, autrice de Persepolis, laisse derrière elle une œuvre majeure, entre bande dessinée, cinéma et engagement politique.
Réalisatrice et autrice de bande dessinée franco-iranienne, Marjane Satrapi est née en 1969 en Iran. Élevée dans une famille intellectuelle progressiste, elle passe son enfance durant les dernières années du régime autoritaire du shah puis lors de l’instauration de la République islamique. Après un séjour au lycée français de Vienne, Marjane Satrapi se forme aux beaux-arts à Téhéran puis aux arts décoratifs à Strasbourg.
Elle se lance ensuite dans la bande dessinée et connaît un succès critique et public avec les quatre volumes de Persepolis (2000-2003). Ces récits autobiographiques explorent les thèmes de la liberté individuelle, de l’exil et de la création. Suivent notamment Broderies et Poulet aux prunes. En 2007, en collaboration avec Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi adapte à l’écran Persepolis, avec un casting vocal porté par Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, Chiara Mastroianni et Simon Abkarian.
Le film obtient plusieurs récompenses dont le Prix du Jury au Festival de Cannes et le César du meilleur scénario adapté. Marie Besnard écrivait à propos du long métrage : « Un petit bijou drôle et sensible, visuellement très abouti. Une œuvre profondément originale, universelle et humaniste, dans la lignée des grands maîtres iraniens. » Les deux auteurs récidivent avec Poulet aux prunes (2011) qui marque moins les esprits.
En solo, Marjane Satrapi s’essaye à la fiction avec La bande des Jotas (2012), The Voices (2014) et Paradis Paris (2024). Elle s’est aussi distinguée par son engagement politique et culturel autour du mouvement iranien « Femme, Vie, Liberté » ainsi que par ses activités d’artiste peintre. Marjane Satrapi est décédée en juin 2026 à l’âge de 56 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre majeure, entre bande dessinée, cinéma et militantisme.
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.