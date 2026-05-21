Dans ma bulle #739. Résident. Episode 1. Gilles Rochier et Colombes. Quand on arrive en ville.

Le 21 mai 2026
Du 4 mars au 20 septembre, le Musée d’Art et d’histoire de la ville de Colombes met à l’honneur Gilles Rochier, auteur et dessinateur résidant à Colombes, en proposant une grande exposition monographique consacrée à l’ensemble de son oeuvre, où de nombreux travaux de l’auteur, ainsi que son univers y sont présentés. On pourra y retrouver ses premiers fanzines, ses première planches, ses influences et ses collaborations avec d’autres auteurs comme Fabcaro, Nicolas Moog et Fabrice Erre.
L’occasion pour Fred Michel d’imaginer un podcast en plusieurs épisodes autour de Gilles Rochier et Colombes, pour partir à la découverte de sa ville, son environnement, ses inspirations, son exposition et également pour partir à la rencontre de toutes les personnes qui oeuvrent au fonctionnement et à la mise en valeur du musée.
Episode 1 : quand on arrive en ville.
Un podcast enregistré par Fred Michel en mars 2026, à Colombes.
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