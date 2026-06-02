Semaine du 3 juin 2026 : les sorties en salle

Sont à l’affiche cette semaine des films de cinéastes aussi divers que Charlie Polinger, Antonin Baudry, Simona Izzo et Ricky Tognazzi, Charlie Polinger, ainsi que Orian Barki & Meriem Bennani pour le film d’animation Bouchra .

News : Les nouveautés de la semaine du 3 juin 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Pathé Distribution

– L’affaire Zanetti, de Leonardo Di Costanzo

– Anna et les enfants, de Diane Clavier

– Bait, de Mark Jenkin

– La bataille de Gaulle : L’âge de fer, de Antonin Baudry

– Francesca & Giovanni, de Simona Izzo, Ricky Tognazzi

– Le garçon qui faisait danser les collines, de Georgi M. Unkovski

– The Plague, de Charlie Polinger

– Saccharine, de Natalie Erika James

– Scary Movie, de Michael Tiddes

Longs métrages documentaires

– En nous, de Juliette Binoche

– Loin de moi la colère, de Joël Akafou

– Mirage, de Valentin Birant (9 juin)

– Toutes mes sœurs, de Massoud Bakhshi

– La Tsigane, sur la route avec Tamèrantong !, de Sébastien Lefebvre

Longs métrages d’animation

– The Amazing Digital Circus : Acte final, de Lizzie Freeman, Michael Kovach, Marissa Lenti (6 et 7 juin)

– Bouchra, de Orian Barki, Meriem Bennani

– Nouveaux copains à Puffin Rock, de Jeremy Purcell

Spectacles

– Hamlet (Comédie-Française), de Corentin Leconte, Ivo van Hove (7 juin)

– Santa - Le concert au cinéma, de Tristan Carné (4 juin)

Reprises

– Bye Bye Brésil, de Carlos Diegues (1980)

– When We Where Kings, de Leon Gast (documentaire, 1996)