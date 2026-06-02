Semaine du 3 juin 2026 : les sorties en salle

Le 2 juin 2026
Sont à l’affiche cette semaine des films de cinéastes aussi divers que Charlie Polinger, Antonin Baudry, Simona Izzo et Ricky Tognazzi, Charlie Polinger, ainsi que Orian Barki & Meriem Bennani pour le film d’animation Bouchra.
News : Les nouveautés de la semaine du 3 juin 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Pathé Distribution
– L’affaire Zanetti, de Leonardo Di Costanzo
– Anna et les enfants, de Diane Clavier
– Bait, de Mark Jenkin
– La bataille de Gaulle : L’âge de fer, de Antonin Baudry
– Francesca & Giovanni, de Simona Izzo, Ricky Tognazzi
– Le garçon qui faisait danser les collines, de Georgi M. Unkovski
– The Plague, de Charlie Polinger
– Saccharine, de Natalie Erika James
– Scary Movie, de Michael Tiddes
Longs métrages documentaires
– En nous, de Juliette Binoche
– Loin de moi la colère, de Joël Akafou
– Mirage, de Valentin Birant (9 juin)
– Toutes mes sœurs, de Massoud Bakhshi
– La Tsigane, sur la route avec Tamèrantong !, de Sébastien Lefebvre
Longs métrages d’animation
– The Amazing Digital Circus : Acte final, de Lizzie Freeman, Michael Kovach, Marissa Lenti (6 et 7 juin)
– Bouchra, de Orian Barki, Meriem Bennani
– Nouveaux copains à Puffin Rock, de Jeremy Purcell
Spectacles
– Hamlet (Comédie-Française), de Corentin Leconte, Ivo van Hove (7 juin)
– Santa - Le concert au cinéma, de Tristan Carné (4 juin)
Reprises
– Bye Bye Brésil, de Carlos Diegues (1980)
– When We Where Kings, de Leon Gast (documentaire, 1996)
Galerie photos
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