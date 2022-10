Le 28e Festival de cinéma Jean Carmet débute ce mercredi à Moulins

News : C’est en 1995 que des cinéphiles passionnés décident de mettre en lumière les seconds rôles du cinéma français, donnant naissance au Festival Jean Carmet, nommé d’après l’un des plus célèbres d’entre eux, lauréat à deux reprises d’un César du meilleur acteur dans un second rôle.

Lors de la 28e édition du Festival Jean Carmet, du 12 au 18 octobre, à Moulins (Auvergne), le public découvrira une trentaine de longs métrages – dont plus de vingt en avant-premières - et autant de courts, en présence des équipes des films. En parallèle des compétitions "Second Rôle" et "Jeune Espoir", de nombreux événements sont programmés : des cartes blanches aux membres des jurys, des séances spéciales (ciné-apéros, nuit du cinéma, sélection de films internationaux…), des séances jeune public, du cinéma en réalité virtuelle et des projections Hors les Murs, ainsi que des rencontres publiques et des rencontres professionnelles.

Trois jurys professionnels et le public sont conviés à remettre neuf prix d’interprétation, auxquels s’ajoutent le Coup de cœur du jury junior à un court métrage, le prix des détenus et le Prix Festivals Connexion, prix professionnel remis pour l’ensemble de la distribution artistique d’un long métrage de la compétition à un ou une directeur de casting.

Le festival débutera ce mercredi à 20h par la projection du long métrage L’innocent de Louis Garrel.