Le jour où elle s’est laissé le temps T.9 – Beka, Marko - la chronique BD

Beka, le duo de scénaristes, écrit cette nouvelle aventure centrée sur le personnage de Chantal. Marko la dessine avec toujours autant de tendresse et de douceur. Maëla Cosson nous offre ses magnifiques couleurs pour donner vie à ces instants de recueillement et de réflexions.

Résumé : {Le jour où elle s’est laissé le temps} commence avec Chantal, autrice de polars à succès, qui affronte les affres de la page blanche. Panne d’inspiration, épuisement, saturation ? Elle en parle avec Clémentine, qui tient une librairie salon de thé et qui lui recommande de prendre un peu de recul chez leurs amis commun, Antoine et Simon. Chantal décide de partir pour fuir aussi les relances de son éditeur, les soirées littéraires mondaines inutiles. Dans cette maison au milieu de la forêt, elle devra apprendre à se laisser le temps pour retrouver qui elle est...

Critique : La saturation au travail, le burn-out qui amène à ne plus être capable d’avancer. Comment s’en sortir, que ce soit dans une profession artistique ou autre ? Toujours sur le mode de la fiction, toujours en passant par l’échange et l’écoute, Beka nous permet de suivre Chantal dans ses doutes. Là encore, l’amitié aide beaucoup à trouver des solutions. Mais avant tout, elle permet à Chantal d’accepter de s’éloigner, de se laisser du temps pour... se poser, tout simplement, et laisser sortir les émotions, laisser remonter les envies, les idées à la surface. De nouvelles rencontres attendent Chantal grâce à Simon, qui l’accueille à bras ouverts dans cette période de doute.

À l’image des autres tomes de cette série, c’est dans l’écoute que Chantal trouvera la solution. L’écoute d’histoires, mais aussi l’écoute d’elle-même. Des conseils qui peuvent profiter à tous dans une BD de fiction qui ne se pose pas en recueil d’aphorisme ou en récit didactique, mais bien en une histoire où se projeter, avec un personnage auquel on peut s’identifier.

Marko garde son trait fin, ses personnages stylisés, ses cadres travaillés et la bienveillance n’occulte jamais les moments de doute et les difficultés. La mise en page large permet à l’air de circuler dans la BD grâce au dessin s’affranchissant des contours situé entre des cases classiques.

Le style graphique de Marko rencontre avec toujours autant de bonheur les couleurs de Maëla Cosson, qui nous offre des couchers de soleil dorés dans les chemins de forêt, des cabanes de bois éclairées au feu de cheminée ou encore de beaux ciels couvrant de bleu des bâtisses au cœur de la campagne.

A l’image du message de cette série, le dessin reste posé, navigue entre écoute, conte et quotidien en nous offrant une vision simple, où la nature, toujours, a une place importante.

Le jour où elle s’est laissé le temps, neuvième tome de la série, garde son cap et nous offre une histoire tendre, douce, où les difficultés de la vie peuvent trouver des solutions pour être surmontés. Mais pour cela, il faut accepter de prendre le temps nécessaire pour se centrer sur soi et découvrir notre « être » profond.